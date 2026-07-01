Super League
Junger Franzose für den FC Sion
Fodé Sylla (vorne) verpflichtet sich beim FC Sion gleich für fünf Jahre
Keystone
Der FC Sion verpflichtet den Franzosen Fodé Sylla. Wie die Walliser melden, unterzeichnet der 20-jährige Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag.
Sylla wechselt vom RC Lens, bei dem er auch alle Nachwuchsstufen durchlaufen hat, ins Wallis. Der FC Sion ist seine zweite Station in der Schweiz. In der vorletzten Saison hat er auf Leihbasis beim damaligen Super-League-Absteiger Yverdon gespielt.