Der FC Lugano hat den jungen Honduraner Dereck Moncada für fünf Jahre verpflichtet Keystone

Der FC Lugano ergänzt sein Kader mit dem 18-jährigen Honduraner Dereck Moncada. Der Offensivspieler unterschreibt einen Fünfjahresvertrag.

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Moncada stammt aus der Nachwuchsabteilung von Deportivo Olimpia, einem der erfolgreichsten Vereine in Honduras. Sein Profidebüt gab er am 1. Februar 2024 im Alter von nur 16 Jahren. Für Olimpia absolvierte er mehr als 40 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore.

Das Talent wechselt aus Kolumbien ins Tessin. Im vergangenen Januar hatte er sich Internacional de Bogota angeschlossen, einem Klubs aus der höchsten Liga des Landes.