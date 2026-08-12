Der FC Luzern verpflichtet Faveurdi Bongeli. Der 19-jährige Offensivspieler wechselt leihweise für ein Jahr aus der Demokratischen Republik Kongo von Meister TP Mazembe in die Innerschweiz.

Luzern ist mindestens für ein Jahr die neue Heimat von Faveurdi Bongeli

Wie der Klub mitteilt, besitzt er anschliessend eine Kaufoption.

Bongeli gelangen in der vergangenen Saison 17 Tore und neun Vorlagen für TP Mazembe. Der Nachwuchs-Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo trifft in Luzern auf seinen Landsmann Oscar Kabwit.