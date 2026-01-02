  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehrere Nachwuchsspieler verschwunden Junioren des FC Lutry nach Brandkatastrophe weiterhin vermisst

Tobias Benz

2.1.2026

Eine Frau legt im Gedenken an die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana Blumen nieder.
Eine Frau legt im Gedenken an die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana Blumen nieder.
KEYSTONE

Die Tragödie in Crans-Montana trifft auch den FC Lutry schwer. Nach der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» werden mehrere Nachwuchsspieler im Alter von 16 bis 18 Jahren weiterhin vermisst.

Tobias Benz

02.01.2026, 11:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Brandkatastrophe in Crans-Montana forderte mindestens 40 Todesopfer und über 100 Verletzte.
  • Auch der FC Lutry, der Fussballklub einer Gemeinde am Genfersee, ist betroffen.
  • Wie der Klubpräsident dem «Blick» bestätigt, fehle von drei bis vier Nachwuchsspielern weiterhin jede Spur.
  • Die Junioren im Alter von 16 bis 18 Jahren sollen in der Bar «Le Constellation» für die Silvesternacht einen Tisch für 12 Personen reserviert haben.
Mehr anzeigen

Wie der «Blick» berichtet, befanden sich mehrere Mitglieder der Juniorenmannschaft des FC Lutry in der Silvesternacht in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. Sie sollen dort einen Tisch für 12 Personen reserviert haben.

Lutry-Präsident Stéphaen Bise bestätigt gegenüber der Zeitung, dass mehrere Nachwuchsspieler im Alter von 16 bis 18 Jahren weiterhin vermisst werden. «Meines Wissens wird einer von ihnen in einem Krankenhaus behandelt. Aber von drei oder vier fehlt noch jede Spur.»

Weil er nur wenige Informationen und keine Gewissheit habe, wolle er keine weiteren Informationen bekanntgeben, sagt Bise. Klar sei: «Unser Verein und unser Dorf sind von diesem Drama sehr hart getroffen. Wir werden versuchen, so sensibel wie möglich damit umzugehen.»

Eine vom Kanton Wallis eingerichtete Hotline steht allen Familien, die keine Nachrichten von ihren Angehörigen haben, sowie Zeugen unter folgender Nummer zur Verfügung: 0848 112 117.

Tragödie in Crans-Montana VS. «Haben die Tür aufgebrochen» – Ersthelfer wirft Feuerwehr schwere Versäumnisse vor

Tragödie in Crans-Montana VS«Haben die Tür aufgebrochen» – Ersthelfer wirft Feuerwehr schwere Versäumnisse vor

Meistgelesen

Auch Besitzerin verletzt – jetzt gibt es neue Details zur Brand-Bar
«Haben die Tür aufgebrochen» – Ersthelfer wirft Feuerwehr schwere Versäumnisse vor
Neues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen
«Ich lag unter brennenden Menschen» – dann eilt Laëtitia (17) «ein Schutzengel» zu Hilfe
Das gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer