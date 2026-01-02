Eine Frau legt im Gedenken an die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana Blumen nieder. KEYSTONE

Die Tragödie in Crans-Montana trifft auch den FC Lutry schwer. Nach der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» werden mehrere Nachwuchsspieler im Alter von 16 bis 18 Jahren weiterhin vermisst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Brandkatastrophe in Crans-Montana forderte mindestens 40 Todesopfer und über 100 Verletzte.

Auch der FC Lutry, der Fussballklub einer Gemeinde am Genfersee, ist betroffen.

Wie der Klubpräsident dem «Blick» bestätigt, fehle von drei bis vier Nachwuchsspielern weiterhin jede Spur.

Die Junioren im Alter von 16 bis 18 Jahren sollen in der Bar «Le Constellation» für die Silvesternacht einen Tisch für 12 Personen reserviert haben. Mehr anzeigen

Wie der «Blick» berichtet, befanden sich mehrere Mitglieder der Juniorenmannschaft des FC Lutry in der Silvesternacht in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. Sie sollen dort einen Tisch für 12 Personen reserviert haben.

Lutry-Präsident Stéphaen Bise bestätigt gegenüber der Zeitung, dass mehrere Nachwuchsspieler im Alter von 16 bis 18 Jahren weiterhin vermisst werden. «Meines Wissens wird einer von ihnen in einem Krankenhaus behandelt. Aber von drei oder vier fehlt noch jede Spur.»

Weil er nur wenige Informationen und keine Gewissheit habe, wolle er keine weiteren Informationen bekanntgeben, sagt Bise. Klar sei: «Unser Verein und unser Dorf sind von diesem Drama sehr hart getroffen. Wir werden versuchen, so sensibel wie möglich damit umzugehen.»

Eine vom Kanton Wallis eingerichtete Hotline steht allen Familien, die keine Nachrichten von ihren Angehörigen haben, sowie Zeugen unter folgender Nummer zur Verfügung: 0848 112 117.