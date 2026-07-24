Der FC Thun muss in den nächsten Wochen auf Mattias Käit verzichten. Wie der Schweizer Meister mitteilt, hat sich der 27-jährige Mittelfeldspieler im Training eine Fussverletzung zugezogen.

Die getätigten Untersuchungen hätten ergeben, dass Käit dem Team «mehrere Wochen» nicht zur Verfügung steht.

Thun, das in der vergangenen Saison als Aufsteiger sensationell den Titel in der Super League holte, startet am Samstag mit dem Gastspiel in Luzern in die neue Saison.