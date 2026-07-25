Um die Schwere seiner Aufgabe weiss der neue Bundestrainer Jürgen Klopp. Oliver Kahn weist auf das komplexe Aufgabenpaket für den Erfolgscoach hin.

Oliver Kahn über Klopps neue Aufgabe als Bundestrainer: «Ich glaube, dass es nicht so einfach ist, wie sich das viele vorstellen.»

Deutschlands Ex-Nationalgoalie Oliver Kahn bremst die Euphorie um den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. «Ich persönlich glaube, dass es nicht so einfach ist, wie sich das viele vorstellen. Ich glaube, dass die Probleme durchaus auch tiefer liegen», meint die Torwart-Legende des FC Bayern München am Rande des Bastian-Schweinsteiger-Cups, eines Charity-Golfturniers, zu BR24Sport.

Kahn (57) verwies auf grundsätzliche Fragen, mit denen sich Klopp (59) in seiner neuen Rolle beim Deutschen Fussball-Bund (DFB) auseinandersetzen muss. «Was möchte man für Spieler in den nächsten Jahren entwickeln? Was möchte man überhaupt für Spieler haben? Wie möchte man Fussball spielen?»

Der Vize-Weltmeister von 2002, der auch Vorstand beim FC Bayern war, traut Klopp aber viel zu. Er sei ein «sehr erfahrener Mann, der sicherlich einiges bewirken kann», meinte Kahn.

Klopp ist Nachfolger von Julian Nagelsmann, der wenige Tage nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay als Bundestrainer zurückgetreten war. Der langjährige Coach von Borussia Dortmund und des FC Liverpool erhielt beim DFB einen Vertrag bis 2030.

Schweinsteiger: «Schon eine Aufgabe»

Bastian Schweinsteiger sieht ebenfalls den immensen Druck, der auf Klopp lastet. «Die Erwartungen sind natürlich schon sehr hoch. Du musst das alles erst mal von null anpacken. Das wird schon eine Aufgabe sein für ihn, aber er ist ein exzellenter Trainer», sagte der ehemalige Spieler des FC Bayern. «Ich finde, dass Jürgen Klopp der richtige Trainer ist für die jetzige Situation.»

Schweinsteiger hofft, «dass die Aufbruchstimmung lange anhält und dass wir der Weltspitze wieder näherkommen.»

Richtig los geht es für Klopp mit gleich vier Spielen in der Nations League. Am 24. September spielt das deutsche Nationalteam in Amsterdam gegen die Niederlande, drei Tage danach in Augsburg gegen Griechenland. In München ist Serbien der Gegner (1. Oktober) und zum Abschluss steht das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki an (4. Oktober).

01:19 Klopp: «Es ist eine grosse Ehre, hier zu sitzen» Wunschkandidat Jürgen Klopp wird Bundestrainer und folgt auf Julian Nagelsmann. Der Deutsche Fussball-Bund gab nach dem frühen WM-Aus der Nationalmannschaft die Verpflichtung des 59-Jährigen bekannt.