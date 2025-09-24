  1. Privatkunden
England Kai Havertz fällt erneut lange aus

SDA

24.9.2025 - 11:01

Arsenals Kai Havertz droht erneut lange auszufallen
Arsenals Kai Havertz droht erneut lange auszufallen
Keystone

Kai Havertz wird das Verletzungspech nicht los. Der deutsche Stürmer von Arsenal fällt nach einem Eingriff am Knie erneut lange aus.

Keystone-SDA

24.09.2025, 11:01

Dies liess sein Trainer Mikel Arteta vor dem Ligacup-Spiel gegen Port Vale durchblicken: «Bei Kai wissen wir, dass es noch Monate sein werden. Auch wenn man das bei ihm nie so genau weiss, weil er sehr speziell ist», so der Spanier. Damit dürfte Havertz auch die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft im Oktober und November verpassen.

Der ehemalige Leverkusener hatte sich Ende August einem kleineren Eingriff am Knie unterzogen. Es wurde zunächst nicht mit einer so langen Ausfallzeit wie in der vergangenen Saison gerechnet. Damals hatte Havertz wegen einer Oberschenkelverletzung grosse Teile der Rückrunde verpasst.

Levante - Real Madrid 1:4

Levante - Real Madrid 1:4

LALIGA | 6. Runde | Saison 25/26

23.09.2025

Dembélé und Bonmati mit Ballon d'Or ausgezeichnet

Dembélé und Bonmati mit Ballon d'Or ausgezeichnet

STORY: Der Ballon d'Or für Ousmane Dembélé in Paris am Montag. Der Fussballer vom Verein Paris Saint-Germain wurde damit zum weltbesten Spieler der Saison gekürt. Der 28-jährige Stürmer konnte die Tränen nicht zurückhalten.  «Also, ich hatte nicht vor zu weinen. Ich wollte stark bleiben und allen danken und so weiter, aber als ich anfing, über meine Familie zu sprechen, stauten sich meine Emotionen und ich musste sie rauslassen.» // «Damit geht eine sehr schöne Saison 2024/25 zu Ende, in der wir meiner Meinung nach den Weltfussball dominiert haben. Wir sind sehr glücklich und wollen das natürlich noch einmal erleben, weil es wunderschön ist.» Er liess seinen Klubkollegen Vitinha hinter sich, ausserdem das spanische Wunderkind Lamine Yamal vom FC Barcelona. Yamal wurde als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet.  Barcelonas Serienpokalgewinnerin Aitana Bonmati erhielt am Montag ebenfalls einen Ballon d'Or, einen goldenen Fussball also, und gilt somit als weltbeste Spielerin der Saison.  «Ich denke, Fussball erkennt Talent, Wissen und Magie an. Und ich denke, davon gibt es in Spanien jede Menge. Deshalb bin ich sehr stolz, Teil dieser Generation von Frauen und Männern zu sein, denn ich glaube, alle unsere Barca-Teams haben einen ähnlichen Spielstil. Wir versuchen, der ganzen Welt unseren einzigartigen Stil zu zeigen.» Es war der dritte Ballon d'Or für Bonmati.  Beste Trainerin wurde die Niederländerin Sarina Wiegman. Sie hatte England 2025 erneut zum Titel geführt. Als bester Trainer wurde erwartungsgemäss Luis Enrique geehrt, der PSG zum Champions-League-Titel geführt hatte. Der Ballon d'Or wird von der französischen Fussball-Fachzeitschrift France Football vergeben. 

23.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

Levante - Real Madrid 1:4

Levante - Real Madrid 1:4

Dembélé und Bonmati mit Ballon d'Or ausgezeichnet

Dembélé und Bonmati mit Ballon d'Or ausgezeichnet

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

