Die Young Boys verstärken ihren Sturm. Die Berner geben die Verpflichtung von Kaly Sène bekannt. Der 25-Jährige unterschreibt für vier Jahre.

Für Kaly Sène ist es eine Rückkehr in die Super League. Der Senegalese spielte bereits für den FC Basel, die Grasshoppers und Lausanne-Sport. In den bisherigen 110 Meisterschaftsspielen gelangen ihm 32 Tore. In der vergangenen Saison spielte er für Middlesbrough in der zweiten englischen Liga. Dort traf er in 28 Partien zweimal.

«Kaly Sène sorgt dafür, dass unser Angriff noch schwieriger auszurechnen sein wird. Er ist extrem schnell und attackiert immer wieder die Tiefe», freut sich Christoph Spycher, Chief Sports der Young Boys, über die jüngste Verpflichtung.