Auch in der Nacht auf Mittwoch wurde in Nordamerika gekickt. Hier erfährst du, was an der WM abging, während die Schweiz schlief.

Englands Harry Kane vergibt gegen Ghana kurz vor Schluss eine Top-Chance auf den Sieg.

Das hast du in der Nacht verpasst Kane vergibt goldene Siegchance ++ Kroatien mit Zittersieg bei Jubiläumsspiel von Modric

Kane vergibt goldene Siegchance

Die «Three Lions» fahren ihre Krallen im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Ghana nicht aus und spielen 0:0. Selbst Englands Stürmerstar Harry Kane blieb für einmal sehr blass. Kurz vor Schluss bot sich dem Bayern-Angreifer dann aber doch noch die goldene Chance auf den Siegtreffer. Nach einem Lattenkopfball von Teamkollege Nico O'Reilly hämmert der 32-Jährige die Kugel aus bester Position aber weit über den Kasten.

00:16 Mit diesem Fehlschuss vergeigt Kane den Sieg für England In den Schlussminuten der Partie gegen aufopferungsvoll kämpfende Ghanaer kommt Englands Stürmerstar Harry Kane zu einer delikaten Torchance, die er aber kläglich vergibt.

Kroatien feiert Zittersieg gegen Panama

Englands Gruppengegner Kroatien hat in seinem zweiten Gruppenspiel gegen Panama ebenfalls mehr Mühe als gedacht. Der WM-Finalist von 2018 und WM-Dritte von 2022 gewinnt in Luka Modrics 200. Länderspiel ohne zu überzeugen mit 1:0.

Ante Budimir entschied die Partie in Toronto mit seinem Treffer in der 54. Minute. Die Vorarbeit kam von Josip Stanisic. In der 23. Minute lenkte Goalie Dominik Livakovic einen Kopfball von Panamas José Rodriguez mit den Fingerspitzen gerade noch an die Latte. Auch sonst gewährten die Kroaten dem Gegner mehrere gefährliche Konter.

Luka Modric wird nach dem Spiel gefeiert. Er hat nun schon 200 Länderspiele auf dem Buckel. Keystone

Kolumbien mit Mini-Sieg gegen Kongo

Kolumbien gewinnt an der WM auch sein zweites Spiel und qualifiziert sich als erstes Team in der Portugal-Gruppe für die K.o.-Phase. Die Mannschaft um Captain James Rodriguez und Luis Diaz schlägt den Kongo dank des Treffers von Aussenverteidiger Daniel Muñoz 1:0.