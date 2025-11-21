Mijajlovic und Scherrer mit Grosschancen für die Schweiz – gelingt gegen Portugal das späte Comeback?

Die Schweizer U17-Nati muss den Traum vom WM-Titel begraben. Im Viertelfinale unterliegt das Team von Trainer Luigi Pisino starken Portugiesen 0:2 und scheidet aus.
90.+6.
Den Schweizer läuft die Zeit davon
Die Portugiesen machen das stark, verlangsamen die Partie immer wieder und lassen keine Schweizer Chancen mehr zu. Das dürfte es gewesen sein.
90.
7 Minuten Nachspielzeit
Der Schiedsrichter lässt 7 Minuten nachspielen. Gelingt der U17-Nati das späte Fussballwunder?
87.
Brogli verhindert 0:3
Portugal-Joker Soares hält aus knapp 25 Metern einfach mal drauf und entlockt Brogli die bislang spektakulärste Parade des Abends. Der Winterthurer Nachwuchsgoalie ist ganz klar der beste Schweizer auf dem Platz.
82.
VAR-Challenge der Schweiz erfolglos
Nach einem hohen Ball in den portugiesischen Strafraum fällt Koloto. Nati-Coach Pisino zückt seine zweite und letzte VAR-Challenge – erfolglos. Der Schiedsrichter gibt auch nach einem Video-Review keinen Penalty. Ein korrekter Entscheid.
80.
Grosschance Mijajlovic
Jetzt drückt die Schweiz auf den Anschlusstreffer. Mijajlovic macht seinen Gegenspieler im Strafraum einmal mehr komplett nass, zieht dann aus spitzem Winkel ab, scheitert aber an Portugal-Goalie Romario.
74.
Scherrer verpasst das 1:2
Pisino wechselt ein erstes Mal, bringt Nevio Scherrer für Adrien Llukes – und der FCSG-Nachwuchsspieler setzt sich sofort in Szene. Mit einem Schuss aus der zweiten Reihe kommt er einem Schweizer Tor bislang am nächsten, leider fliegt der Ball aber auch in dieser Szene am Kasten vorbei.
70.
Chance für die Schweiz
Die Schweiz behält das Momentum. Llukes spielt den Ball von rechts in den Strafraum der Portugiesen und findet Koloto. Der versuchts aus der Drehung, verfehlt das Tor aber deutlich.
Im Gegenzug prüfen die Portugiesen erneut den überragenden Brogli, scheitern aber einmal mehr am Winterthur-Juwel im Tor der Schweiz. Den Nachschuss blockt Correira.
66.
Chance für die Schweiz
Den Schweizern ist es gelungen, das Spiel etwas zu beruhigen und auch selber wieder Angriffe zu starten. Besonders Mijajlovic drückt jetzt aufs Tempo, setzt sich auf der rechten Seite sehenswert gegen drei Verteidiger durch und bringt den Ball zur Mitte, wo Llukes die Kugel annimmt, aber an Portugal-Keeper Romario hängenbleibt.
Pisino hat noch eine Challenge zur Verfügung, verzichtet aber auf einen Penalty-Review durch den VAR. Wohl zurecht, das sieht in der Zeitlupe nicht nach einem Foul an Llukes an.
56.
Nächste Parade von Brogli
Und Portugal will mehr. Kurz nach dem zweiten Treffer verhindert Brogli mit einer starken Parade das 0:3. Die Schweiz muss dringend reagieren, wenn das noch etwas werden soll mit der Halbfinal-Qualifikation.
53.
Schweiz – Portugal 0:2
Leider hat auch Portugal hier weiter Lust auf Offensiv-Fussball. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite rutscht die Kugel zu Neto durch, der von der Strafraumgrenze abzieht und die Kugel unhaltbar in der hohen Ecke versenkt. Leider ein sehr schöner Treffer. 0:2.
48.
Chance für die Schweiz
Die Schweiz scheint tatsächlich offensiver orientiert aus der Pause zurückgekommen zu sein. Sie überlassen den Portugiesen das Spielgeschehen im Mittelfeld nicht mehr einfach so und wagen auch sogleich einen ersten Vorstoss. Leider fliegt der Abschluss letztendlich weit am Kasten vorbei. Aber bitte mehr davon!
46.
Anpfiff 2. Halbzeit
45.+3.
Halbzeit, Schweiz – Portugal 0:1
Das wars mit dem ersten Durchgang. Die Schweiz hat bis zum Tor taktisch clever verteidigt, sich aber nur eine einzige Chance herausspielen können. Für die zweite Halbzeit braucht es ganz klar mehr Ideen im Offensivspiel.
45.+2.
Portugiesische VAR-Challenge scheitert
Nun versucht sich auch Portugal mit einer VAR-Challenge. Nach einem Foul des bereits verwarnten Mambwas fordert die portugiesische Bank einen Platzverweis gegen den Schweizer. Der Schiedsrichter schaut sich die Szene am Bildschirm an und bleibt bei seinem Entscheid. Keine Rote Karte. Wir sind damit natürlich absolut einverstanden.
41.
Schweiz – Portugal 0:1
Kurz vor der Pause wird Portugal für den stetigen Druck belohnt. Ein weiter Ball hinter die Schweizer Abwehrkette findet für einmal einen Abnehmer: Anisio Cabral legt für Mateus Mide auf, der alleine vor Brogli zum 1:0 einschieben kann.
Eine VAR-Challenge (wird während der U17-WM getestet) von Schweiz-Coach Luigi Pisino bleibt erfolglos: Kein Handspiel, kein Abseits.
38.
Gelbe Karte gegen die Schweiz
Auch Jill Stiel wird verwarnt und muss von nun an aufpassen.
33.
Gelbe Karte gegen die Schweiz
Mit Olivier Mambwa ist auch der erste Schweizer verwarnt worden. Damit steht's bei den gelben Karten 1:1. Der 16-Jährige sieht sie für ein taktisches Foul im Mittelfeld.
27.
Nächste Parade von Brogli
Die Portugiesen erhöhen jetzt das Tempo. Nach einer heiklen Handspiel-Szene im Strafraum der Schweizer – bei der es zurecht keinen Penalty gab – muss Winti-Nachwuchsgoalie Brogli erneut eingreifen. Er pariert eine gefährliche Flanke, allerdings direkt in die Füsse des nächsten Portugiesen, dessen gefährlicher Abschluss am Fünfmeterraum von Sadikaj geblockt wird. Eine bärenstarke Aktion des Abwehrspielers aus der Jugendabteilung des FC Luzern.
22.
Erste Chance für die Schweiz
Im direkten Gegenzug der Schweizer kommt Wyss gefährlich zum Abschluss. Sein Schuss von der Strafraumgrenze segelt aber leider knapp über den Kasten.
21.
Brogli verhindert Portugal-Führung
Anisio Cabral taucht gefährlich vor dem Schweizer Tor auf, lässt Sadikaj ins Leere laufen und will zum 1:0 für Portugal einschieben. Aber Noah Brogli ist auf dem Posten und hält mit einer starken Parade die Null.
10.
Die Abwehr steht
Die Schweiz hält bislang gut mit. Die Portugiesen versuchen immer wieder, mit weiten, hohen Bällen hinter die letzte Kette zu kommen, bleiben damit aber bislang erfolglos. Im Gegenzug haben die Schweizer bereits eine gelbe Karte herausgeholt.
2.
Chance Portugal
Die Portugiesen stürmen hier auf den Platz und kommen bereits zu einer ersten Top-Chance. Netos Schuss schrammt aber (zum Glück) am weiten Pfosten vorbei.
1.
Anpfiff
Der Ball rollt. Hopp Schwiiz!
Der Traum vom zweiten WM-Titel auf U17-Stufe lebt
2009 triumphierten Granit Xhaka und Co. bei der zuvor einzigen Teilnahme der Schweiz an einer U17-WM. Heuer heisst der Gegner im Viertelfinal Portugal, das Mexiko im Achtelfinal gleich mit 5:0 abgefertigt hat. Die Iberer stellen mit Anisio Cabral (6 Treffer) den aktuell besten Torschützen bei diesem Turnier.
Die Schweizer qualifizierten sich dank eines 3:1-Sieges über Irland für das Duell.
