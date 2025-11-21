Mijajlovic und Scherrer mit Grosschancen für die Schweiz – gelingt gegen Portugal das späte Comeback?

70.

Die Schweiz behält das Momentum. Llukes spielt den Ball von rechts in den Strafraum der Portugiesen und findet Koloto. Der versuchts aus der Drehung, verfehlt das Tor aber deutlich.

Im Gegenzug prüfen die Portugiesen erneut den überragenden Brogli, scheitern aber einmal mehr am Winterthur-Juwel im Tor der Schweiz. Den Nachschuss blockt Correira.