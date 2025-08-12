... und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen den Grasshoppers und Bayern München. Am Sonntag spielte GC auswärts gegen Servette (1:1), nächstes Wochenende steht das 1. Cup-Spiel gegen Lachen/Altendorf auf dem Programm – und mittendrin testen die Hoppers gegen den deutschen Meister.

Wie kam das spezielle Testspiel zustande? Und wie arbeiten GC und Bayern zusammen? Hier haben wir die wichtigsten Fragen beantwortet.