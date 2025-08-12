  1. Privatkunden
Test-Kracher im Stream Kann GC den grossen FC Bayern München ärgern?

Jan Arnet

12.8.2025

Testspiel-Kracher im Letzigrund: Die Grasshoppers empfangen das grosse Bayern München. Hier kannst du die Partie live im Stream und Ticker mitverfolgen.

Redaktion blue Sport

12.08.2025, 17:40

12.08.2025, 18:00

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • Vor dem Spiel

    Bayern-Coach Kompany: «Die Stars werden schon noch spielen»

    Bayern-Coach Kompany: «Die Stars werden schon noch spielen»

    Bayern-Coach Kompany: «Die Stars werden schon noch spielen»

    12.08.2025

  • Vor dem Spiel

    GC-Trainer Scheiblehner: «Kane hätte ich gerne bei uns»

    GC-Trainer Scheiblehner: «Harry Kane hätte ich gerne bei uns»

    GC-Trainer Scheiblehner: «Harry Kane hätte ich gerne bei uns»

    12.08.2025

  • Die Startelf der Bayern

    Die grossen Namen fehlen und werden wohl für den deutschen Supercup am Samstag gegen Stuttgart geschont. Mit Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Kim Min-jae und Sacha Boey sind einige Stars aber doch dabei. Auf der Bank nehmen unter anderem Harry Kane, Joshua Kimmich, Luis Diaz und Michael Olise Platz.

  • Die Startelf von GC

    Gerald Scheiblehner nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen Servette am Sonntag nur drei Änderungen vor: Bettkober, Mantini und Creti ersetzen Abels, Hassane und Arigoni.

    Instagram

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen den Grasshoppers und Bayern München. Am Sonntag spielte GC auswärts gegen Servette (1:1), nächstes Wochenende steht das 1. Cup-Spiel gegen Lachen/Altendorf auf dem Programm – und mittendrin testen die Hoppers gegen den deutschen Meister.

    Wie kam das spezielle Testspiel zustande? Und wie arbeiten GC und Bayern zusammen? Hier haben wir die wichtigsten Fragen beantwortet.

    5 Fragen und Antworten zum Test-Kracher. Deshalb testet GC mitten in der Saison gegen Bayern München

    5 Fragen und Antworten zum Test-KracherDeshalb testet GC mitten in der Saison gegen Bayern München

    • Mehr anzeigen

