Testspiel-Kracher im Letzigrund: Die Grasshoppers empfangen das grosse Bayern München. Hier kannst du die Partie live im Stream und Ticker mitverfolgen.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Vor dem Spiel
Bayern-Coach Kompany: «Die Stars werden schon noch spielen»
-
Vor dem Spiel
GC-Trainer Scheiblehner: «Kane hätte ich gerne bei uns»
-
Die Startelf der Bayern
Die grossen Namen fehlen und werden wohl für den deutschen Supercup am Samstag gegen Stuttgart geschont. Mit Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Kim Min-jae und Sacha Boey sind einige Stars aber doch dabei. Auf der Bank nehmen unter anderem Harry Kane, Joshua Kimmich, Luis Diaz und Michael Olise Platz.
-
Die Startelf von GC
Gerald Scheiblehner nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen Servette am Sonntag nur drei Änderungen vor: Bettkober, Mantini und Creti ersetzen Abels, Hassane und Arigoni.
-
Hallo ...
... und herzlich willkommen zum Testspiel zwischen den Grasshoppers und Bayern München. Am Sonntag spielte GC auswärts gegen Servette (1:1), nächstes Wochenende steht das 1. Cup-Spiel gegen Lachen/Altendorf auf dem Programm – und mittendrin testen die Hoppers gegen den deutschen Meister.
Wie kam das spezielle Testspiel zustande? Und wie arbeiten GC und Bayern zusammen? Hier haben wir die wichtigsten Fragen beantwortet.