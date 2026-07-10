Medienkonferenz im Stream Yakin: «Manzambi kann auch gegen Argentinien nicht spielen»

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In der Nacht auf Sonntag spielt die Schweiz ihren WM-Viertelfinal gegen Argentinien. Wie blicken Murat Yakin und Granit Xhaka aufs Duell mit Lionel Messi?