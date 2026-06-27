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Kap Verde gelingt sensationeller Einzug ins Sechzehntelfinale

Eine, vielleicht zwei Minuten mussten sie noch überstehen. Wie kleine Kinder an Weihnachten standen die kapverdischen Nationalspieler nach ihrem Schlusspfiff im Kreis um ein Handy herum, auf dem die Schlusssekunden der Partie von Spanien gegen Uruguay zu sehen waren. Und dann: pure Freude, Glückseligkeit – und eine Sensation, wie es sie in der WM-Geschichte selten gegeben hat.

Durch das 0:0 gegen Saudi-Arabien und den spanischen Sieg im Parallelspiel erreichte die Auswahl des kleinen Inselstaates bei ihrem Debüt gleich die K.-o.-Runde. Im Sechzehntelfinal geht es gegen Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi. «Für mich wird ein Traum wahr», sagte Mittelfeldspieler Deroy Duarte, der das Zittern vor dem Handy so beschrieb: «Ich war kurz davor, zu weinen.»

Vor ein paar Wochen noch war Kap Verde das gerne genommene Beispiel für Kritiker der Aufstockung des WM-Teilnehmerfeldes von 32 auf 48. Ein Inselstaat mit so vielen Einwohnerinnen und Einwohnern wie eine mittelgrosse deutsche Stadt – die hat doch bei einer WM nichts verloren. Eben doch: Nach einem 0:0 gegen Titelfavorit Spanien, einem 2:2 gegen Uruguay und diesem Remis in Houston ist der Einzug ins Sechzehntelfinale verdient.

Die Freude bei den Fans auf Kap Verde ist nach dem Einzug ins Sechzehntelfinale riesig. www.imago-images.de

Und mitreissende, herzerwärmende Geschichten gibt es noch dazu. Auf der Tribüne der riesigen Arena fieberte erneut Ana Cândida Évora mit, die Mutter des 40 Jahre alten Torwarts Vozinha, dem in den sozialen Medien mittlerweile mehr Menschen folgen als so manchem Hollywoodstar. «Es bedeutet uns sehr viel, denn wir wissen, dass wir aus einem kleinen Land kommen», sagte der Torwart. «Aber wir wussten auch, dass wir hierherkommen würden, um konkurrenzfähig zu sein.»

Spanien Gruppensieger, Uruguay verabschiedet sich schwach

Spanien räumte durch das 1:0 (1:0) gegen Uruguay auch die kleinsten Zweifel am Einzug ins Sechzehntelfinale der WM aus. Der Europameister und WM-Mitfavorit sicherte sich mit sieben Punkten souverän den ersten Tabellenplatz. Uruguay hat sich nach einem weiteren würdelosen Auftritt von dem XXL-Turnier verabschiedet. Das Team von Marcelo Bielsa kommt nach dem 1:1 gegen Saudi-Arabien und dem 2:2 gegen Kap Verde nicht auf genug Punkte, um als Gruppendritter ebenfalls an der K.-o.-Runde teilnehmen zu dürfen.

Beim Treffer von Álex Banea in der 42. Minute leistete sich Uruguays routinierter Torwart Fernando Muslera in seinem 137. Einsatz einen schweren Fehler. Er war auch in den Partien zuvor bereits massgeblich an den Gegentoren beteiligt gewesen. Zur Pause nahm ihn Trainer Marcelo Bielsa runter. Wie der Uruguay-Coach nach dem Spiel bestätigte, geschah dies auf eigenen Wunsch Musleras.

00:22 Dieser Goalie-Patzer verhilft Spanien zum Sieg Fernando Muslera ist eigentlich ein routinierter Torhpter, doch mit diesem Patzer schenkt der Uruguayer Spanien den Sieg.

Mit Valverde nahm er in der 60. Minute auch seinen Starspieler und Captain vom Feld und sorgte damit für viel Unmut bei den Anhängern der Himmelblauen. Für Uruguays angezählten argentinischen Trainer dürfte es das nun ebenfalls gewesen sein. Der 70-Jährige sorgte nach der Partie noch für Aufsehen, als er vor einem Interview Journalisten anbrüllte.

🚨🚨| Marcelo Bielsa was clearly enraged going into Post match media duties. 😡😬pic.twitter.com/EQq8ktNxew — CentreGoals. (@centregoals) June 27, 2026

Uruguays Agustin Canobbio sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte (90.+5).

Starker Dembélé macht Frankreich zum möglichen Deutschland-Gegner

Weltfussballer Ousmane Dembélé hat Frankreich mit einer Drei-Tore-Gala zum Gruppensieg geschossen und den Weg für ein mögliches Achtelfinal-Duell mit Deutschland frei gemacht. Der Offensivspieler von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain war der überragende Akteur beim 4:1 (3:1) der Équipe Tricolore gegen völlig neu formierte Norweger, die mit zehn Startelfänderungen und ohne ihre beiden Top-Spieler Erling Haaland und Martin Odegaard antraten.

Sollten sowohl Deutschland als auch Frankreich ihr Sechzehntelfinale gewinnen, treffen beide im Achtelfinale am 4. Juli in Philadelphia aufeinander. Deutschland kennt derweil bereits seinen Sechzehntelfinal-Gegner. Das Team von Julian Nagelsmann trifft am Montag um 22.30 Uhr in Foxborough bei Boston auf Paraguay.

Belgien Gruppensieger ++ VAR-Entscheid kostet Iran sichere K.o.-Quali

Belgien lässt im letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland nichts anbrennen, gewinnt klar 5:1 und qualifiziert sich als Gruppensieger für die Sechzehntelfinals. Mann des Spiels bei den Belgiern war mit den Toren zum 1:0 und 2:0 Leandro Trossard.

Deutlich knapper verläuft das Parallelspiel zwischen Ägypten und Iran. Dort steht es bis 93. Minute 1:1. Dann erzielt Khalilzadeh den späten Siegtreffer für die Iraner und sichert seinen Farben damit als Gruppenzweiter die sichere K.o.-Quali. Dachten alle.

Doch nach einer VAR-Intervention wird das Tor wegen hauchdünnen Abseits aufgehoben. Der Torschütze steht bei Ballabgabe mit einer Fussspitze in der verbotenen Zone. Damit rutscht der Iran auf den dritten Platz ab und muss um die Teilnahme in den Sechzehntelfinals zittern.