Erste WM-Qualifikation Kap Verde im Freudentaumel: «Stolz so gross wie nie»

dpa

14.10.2025 - 18:00

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Kap Verde erstmals bei einer Fussball-WM dabei

Am Montag besiegte Kap Verde im abschliessenden Quali-Spiel Eswatini aus dem südlichen Afrika mit 3:0 und darf damit bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei sein.

14.10.2025

Der Inselstaat Kap Verde ist keine grosse afrikanische Fussballnation – doch die erste WM-Qualifikation ist nun perfekt. FIFA-Präsident Gianni Infantino schwärmt von einer grossen Zukunft.

DPA

14.10.2025, 18:00

Gianni Infantino gratulierte WM-Debütant Kap Verde umgehend und wittert für den kleinen Inselstaat schon den ganz grossen Ruhm. «Eure Arbeit zur Förderung des Fussballs in den letzten Jahren war unglaublich, und dies ist ein Moment, in dem eure Stars weltweit bekanntwerden und eine neue Generation von Fussballfans in ganz Kap Verde begeistern werden», schrieb der FIFA-Präsident nach der erstmaligen Qualifikation der Afrikaner.

Das Land mit 500.000 Einwohnern ist nach dem klaren 3:0 über Aussenseiter Eswatini erstmals bei einer WM dabei. «Was für ein historischer Moment», sagte Infantino in einer Videobotschaft. Direkt nach Abpfiff stürmten die Fans auf den Rasen und machten das Estádio Nacional zu einem Wimmelbild, auf dem die Helden um die Torschützen Dailon Livramento, Willy Semedo und Stopira kaum noch von den glückseligen Anhängern zu unterscheiden waren.

«Geschichte wurde geschrieben»

«Die Stimmung im Land und in der Diaspora, wo Tausende Kapverder und Fans während der ersten Halbzeit des Spiels litten, ist unbeschreiblich», schreibt die Zeitung «A Nacao» (Die Nation) in einem Online-Kommentar. «Der Stolz der Kapverden ist so gross wie nie zuvor. Die Menschen weinen vor Glück. Ein hart erkämpfter Traum, aber erreicht.»

Gemessen an der Einwohnerzahl wird Kap Verde zum zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte werden – nach Island, das 2018 in Russland debütiert hatte. Drei WM-Vorrundenspiele in imposanten Arenen in Nordamerika sind im nächsten Sommer (11. Juni bis 19. Juli) mit dem Heimsieg gegen Eswatini garantiert.

«Geschichte wurde geschrieben!» jubelte die Zeitung «Espresso das Ilhas» (Insel-Express) und schrieb von «einem der aufregendsten Momente der kapverdischen Sportgeschichte». Geduld und technische Qualität hätten sich im Stadion bei grosser Hitze und vor begeistertem Publikum schliesslich durchgesetzt.

