Champions League Karabach gewinnt zum zweiten Mal

SDA

1.10.2025 - 20:57

Anthony Gordon trifft zweimal vom Punkt
Anthony Gordon trifft zweimal vom Punkt
Keystone

Newcastle United gewinnt erstmals in dieser Saison in der Champions League. Die Engländer schlagen Union Saint-Gilloise ohne Probleme 4:0. Und Karabach Agdam aus Aserbaidschan ist weiter makellos.

Keystone-SDA

01.10.2025, 20:57

Newcastle United ist in der Champions League angekommen. Die Magpies gewannen am Mittwochabend gegen die Belgier von Union Saint-Gilloise souverän 4:0. Anthony Gordon traf nach dem Führungstreffer von Nick Woltemade (17.) zweimal vom Elfmeterpunkt aus (43., 64.). Harvey Barnes setzte zehn Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt (80.). Wenig später durfte auch noch Fabian Schär für ein paar Minuten mittun. Bei den Belgiern wiederum wurde Marc Giger zur Pause eingewechselt.

Karabach Agdam wiederum bleibt in der Königsklasse weiter makellos. Die Neulinge aus Aserbaidschan schlugen den FC Kopenhagen, der dem FC Basel die Teilnahme an diesem Wettbewerb vermiest hatte, dank je einem Treffer pro Halbzeit 2:0.

Rangliste und Telegramme:

1. Bayern München 2/6 (8:2). 2. Real Madrid 2/6 (7:1). 3. Inter Mailand 2/6 (5:0). 4. Karabach Agdam 2/6 (5:2). 5. Tottenham Hotspur 2/4 (3:2). 6. Paris Saint-Germain 1/3 (4:0). 7. Sporting Lissabon 1/3 (4:1). 8. Arsenal 1/3 (2:0). 9. Manchester City 1/3 (2:0). 10. FC Barcelona 1/3 (2:1). 11. Atlético Madrid 2/3 (7:4). 12. Newcastle United 2/3 (5:2). 13. Marseille 2/3 (5:2). 14. FC Brügge 2/3 (5:3). 15. Eintracht Frankfurt 2/3 (6:6). 16. Liverpool 2/3 (3:3). 17. Chelsea 2/3 (2:3). 18. Union Saint-Gilloise 2/3 (3:5). 19. Galatasaray Istanbul 2/3 (2:5). 20. Atalanta Bergamo 2/3 (2:5). 21. Bodö/Glimt 2/2 (4:4). 22. Borussia Dortmund 1/1 (4:4). 23. Juventus Turin 1/1 (4:4). 24. Bayer Leverkusen 1/1 (2:2). 25. Olympiakos Piräus 1/1 (0:0). 26. FC Kopenhagen 2/1 (2:4). 27. Slavia Prag 2/1 (2:5). 28. Pafos 2/1 (1:5). 29. Villarreal 1/0 (0:1). 30. PSV Eindhoven 1/0 (1:3). 31. Athletic Bilbao 1/0 (0:2). 31. Napoli 1/0 (0:2). 33. Monaco 1/0 (1:4). 34. Benfica Lissabon 2/0 (2:4). 35. Ajax Amsterdam 2/0 (0:6). 36. Kairat Almaty 2/0 (1:9).

Karabach Agdam – FC Kopenhagen 2:0 (1:0). – SR Gozubuyuk (NED). – Tore: 28. Zoubir 1:0. 83. Addai 2:0.

Union Saint-Gilloise – Newcastle United 0:4 (0:2). – SR Schnyder (SUI). – Tore: 17. Woltemade 0:1. 43. Gordon (Penalty) 0:2. 64. Gordon (Penalty) 0:3. 80. Barnes 0:4. – Bemerkungen: Union Saint-Gilloise mit Giger (ab 46.), Newcastle United mit Schär (ab 83.).

