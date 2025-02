Nikola Katic steckt im Duell mit Diogo Jota nicht zurück Keystone

Für den vom FC Zürich ausgeliehenen Verteidiger Nikola Katic läuft die Leihe zum englischen Zweitligisten Plymouth Argyle traumhaft an. Gegen Liverpool schafft der Underdog im Cup die Sensation.

Keystone-SDA, sda SDA

Mit dem Bosnier als Abwehrchef schaltete Plymouth in den Cup-Sechzehntelfinals mit einem 1:0-Sieg den Premier-League-Leader Liverpool aus.

Acht Tage nach dem 2:1 bei Katics Einstand in West Bromwich, Plymouths erstem Sieg in der Championship seit Anfang November, schaffte der Underdog im Cup gegen Liverpool die ganz dicke Überraschung. Ein Handspenalty, den Ryan Hardie zu Beginn der zweiten Halbzeit verwandelte, verhalf dem Letzten der zweiten Liga zum Coup.

Liverpools Trainer Arne Slot schickte sein Team zwar nicht in Bestbesetzung in die Partie und schonte unter anderem Mohamed Salah, Cody Gakpo und Virgil van Dijk. Mit Diogo Jota, Federico Chiesa, Harvey Elliott und Luis Diaz traten die Reds aber dennoch mit einer namhaften Offensive an. Katic, der zu Beginn der Partie bei einem Zusammenstoss mit einem Teamkollegen einen Zahn verlor und von dem sich der FCZ mit dem Leihgeschäft eine Wertsteigerung erhofft, verdiente sich als Abwehrchef wie schon gegen West Bromwich Bestnoten.

Plymouth hatte sich erst vor Kurzem von Trainer Wayne Rooney getrennt. Nun ist die Mannschaft nach Angaben des Datendienstleisters Opta die erste von ausserhalb der Premier League, die einen Tabellenführer der Premier League aus dem Cup geworfen hat, seit Wigan Athletic 2018 gegen Manchester City gewann.

Für Liverpool bleiben damit die Premier League und die Champions League als Titelchancen. Im wenig prestigeträchtigen Ligacup ist der Klub Anfang Januar in den Halbfinals gegen Tottenham ausgeschieden.