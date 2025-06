Lionel Messi (links) wird von Al Ahlys Hintermannschaft im Zaum gehalten Keystone

Viele Chancen, keine Tore: Der Auftakt zur Klub-WM zwischen Lionel Messis Inter Miami und Al Ahly aus Ägypten endet torlos.

Keystone-SDA SDA

Al Ahly war im ersten Match des XXL-Turniers in den USA vor 60'927 Zuschauern in Miami in der ersten Hälfte die deutlich bessere Mannschaft, scheiterte aber unter anderem vom Penaltypunkt. Nach dem Seitenwechsel vergab Inter Miami unter der Regie des in den ersten 45 Minuten noch unauffälligen Lionel Messi beste Möglichkeiten.

Al Ahly, der Klub aus Kairo, dominierte fast die komplette erste Hälfte. Messi und Co. liefen durchgehend hinterher und hatten es Goalie Oscar Ustari zu verdanken, dass es nach 45 Minuten torlos blieb. Der 38-jährige Argentinier bewahrte sein Team mehrfach vor einem Rückstand. Unter anderem parierte er einen Foulpenalty des Ägypters Trézéguet. «Er hat uns am Leben gehalten», sagte Miamis Trainer Javier Mascherano.

Am Sonntagabend starten auch die ersten europäischen Teams ins Turnier. Bayern München tritt um 18.00 Uhr Schweizer Zeit in Cincinnati gegen die Amateure des Auckland City FC an. Um 21.00 Uhr duellieren sich im kalifornischen Pasadena der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Atlético Madrid.

