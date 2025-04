Kehrt Urs Fischer im Sommer an die Seitenlinie zurück? Bild: Keystone

Rapid Wien steckt in der Krise und ist nach dem Rauswurf von Trainer Robert Klauss auf der Suche nach einem Nachfolger. Ein Schweizer gilt offenbar als Topfavorit auf die vakante Stelle.

Rapid Wien hinkt den eigenen Ansprüchen derzeit hinterher. Der österreichische Traditionsklub hat in diesem Jahr alle sechs Liga-Auswärtsspiele verloren und kann in den letzten 14 Partien nur drei Siege einfahren. Die Konsequenz: Trainer Robert Klauss muss seinen Posten am Donnerstag räumen.

Fünf Spieltage vor Ende der Saison steht der Traditionsklub auf dem fünften Tabellenplatz der Meistergruppe. «Leistungen und Ergebnisse gehen seit einigen Monaten in eine Richtung, die diesen Schritt notwendig machen. Ich bin überzeugt, dass wir einen Kader haben, der viel besser ist, als es zuletzt scheinen mag», erklärt Sportchef Markus Katzer den Rauswurf.

Der SK Rapid trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Robert #Klauß und seinem Co-Trainer Thomas #Kraus.



Vorerst und interimistisch übernimmt Stefan #Kulovits aus dem bestehenden Betreuerteam die Position des Cheftrainers.



📰 https://t.co/E1I9Jw5UuD#SCR2025 pic.twitter.com/fYJ5asX8LS — SK Rapid (@skrapid) April 24, 2025

Fischer oder Stöger als Nachfolger?

Bis Saisonende übernimmt Co-Trainer Stefan Kulovits. Doch wer soll danach das Potenzial der Mannschaft ausschöpfen? Die Suche nach einem neuen Trainer läuft auf Hochtouren und eine heisse Spur führt gemäss der österreichischen Zeitung «Heute» in die Schweiz. Urs Fischer gilt als Topkandidat auf die Klauss-Nachfolge. Der 59-Jährige ist seit seinem Aus bei Union Berlin im November 2023 ohne Job.

Neben Fischer soll auch Peter Stöger, ehemaliger Köln- und Dortmund-Trainer, ein Kandidat sein. Stöger ist derzeit bei Zweitligist Admira Wacker als Sportdirektor unter Vertrag.

