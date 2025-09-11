Basel wird nach dem Eröffnungsspiel und dem Final der Frauen-EM vorerst nicht Schauplatz eines weiteren grossen europäischen Spiels Keystone

Warschau erhält für den Final der Women's Champions League 2027 den Vorzug vor Basel. Dies entscheidet das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands UEFA am Donnerstag.

Keystone-SDA SDA

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hatte im März 2025 bei der UEFA die Bewerbung für die Durchführung des Finals eingereicht. Nebst Basel bewarben sich auch Barcelona, Cardiff und Warschau für die Austragung.

Der SFV bedauert den negativen Entscheid, den das Exekutivkomitee anlässlich seiner Sitzung in Tirana getroffen hat, wie er in einer Stellungnahme mitteilt. Gleichzeitig stünden der Verband, die Stadt Basel und der FC Basel einer erneuten Bewerbung in der Zukunft positiv gegenüber. Man werde eine solche zu gegebener Zeit prüfen.

In Basel fand in diesem Sommer sowohl das Eröffnungsspiel als auch der Final der Frauen-EM statt.

Männer-Final 2027 in Madrid statt Mailand

Der Final der Champions League der Männer findet 2027 in Madrid statt. Das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands UEFA ernennt das Estadio Metropolitano in der spanischen Hauptstadt zum Endspielort.

Das teilte der Kontinentalverband nach der Sitzung des Gremiums in Tirana mit. Madrid setzte sich mit der Arena von Atlético gegen Mitbewerber Baku durch. Die Hauptstadt Aserbaidschans muss damit weiter auf die erstmalige Ausrichtung des Endspiels in der Königsklasse warten.

Ursprünglich hätte der Final in Mailand stattfinden sollen. Die nachträgliche Vergabe war notwendig geworden, da der italienischen Metropole wegen organisatorischer Probleme rund um das Giuseppe-Meazza-Stadion die Gastgeberrolle wieder aberkannt worden war. In dieser Saison findet das Endspiel am 30. Mai 2026 in der Puskas-Arena in Budapest statt.

Das Estadio Metropolitano war 2019 bereits einmal Endspielort. Damals holte Liverpool durch ein 2:0 gegen Tottenham Hotspur den begehrten Henkelpott.

