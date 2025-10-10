  1. Privatkunden
«Ein bisschen traurig» Tuchel kritisiert nach Englands Testspiel-Sieg die eigenen Fans

dpa

10.10.2025 - 10:58

Thomas Tuchel hätte sich mehr Unterstützung von den Fans erhofft.
Thomas Tuchel hätte sich mehr Unterstützung von den Fans erhofft.
Keystone

3:0 gewonnen – und das berühmteste Fussball-Stadion der Welt schweigt weitestgehend. Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel missfällt das.

DPA

10.10.2025, 10:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • England gewinnt ein Testspiel gegen Wales mit 3:0.
  • Trainer Thomas Tuchel kritisiert in einem Live-Interview nach der Partie die eigenen Fans, die das Team an diesem Abend zu wenig unterstützt hätten.
  • An der Pressekonferenz wiederholt Tuchel seine Kritik, betont aber auch, dass er den englischen Fussball und die englischen Fussballfans liebe.
Mehr anzeigen

Thomas Tuchel hat die fehlende Unterstützung der englischen Fans beim 3:0 gegen Wales im Londoner Wembley-Stadion beklagt. «Im Stadion herrschte Stille – wir haben von den Fans keine Energie zurückbekommen. Und ich finde, die Spieler haben viel geliefert, um mehr von den Tribünen zu bekommen», kritisierte Englands Nationaltrainer beim TV-Sender ITV nach dem Testspiel-Erfolg gegen den Nachbarn.

Er erwarte mehr von Wembley, bejahte Tuchel eine entsprechende Nachfrage des Reporters. «Was kannst du mehr tun, als drei Tore in 20 Minuten zu schiessen? Und wie wir weitermachen, die Art, wie wir Wales attackieren. Wir haben sie nicht aus ihrer eigenen Hälfte entkommen lassen, Ball nach Ball nach Ball gewonnen», führte Tuchel aus. «Wenn man dann eine halbe Stunde lang nur die Fans aus Wales hört, ist das ein bisschen traurig, denn ich finde, die Mannschaft hätte heute grosse Unterstützung verdient gehabt.»

Tuchel ist «ein wenig enttäuscht»

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kam das Thema erneut auf. Er sei «ein wenig enttäuscht gewesen», bekräftigte der frühere Trainer des FC Bayern und von Borussia Dortmund. Als Vergleich zog der 52-Jährige die Unterstützung der englischen Fans beim vorherigen 5:0-Sieg in Serbien heran, diese sei «absolut fantastisch» gewesen.

«Ich liebe englischen Fussball und englische Fussballfans und die Unterstützung, die sie geben – aber ich denke, dass die Atmosphäre heute nicht mit unserer Leistung auf dem Platz zusammengepasst hat.» Für Tuchel war es das siebte Spiel als Coach der Three Lions.

«Warum ist das Dach noch auf dem Stadion?»

«Warum ist das Dach noch auf dem Stadion?», habe er sich angesichts der starken Leistung in der Anfangsphase gefragt. «Was ist los?» Eine grosse Sache wolle er aus der fehlenden Stimmung aber nicht machen. «Wir werden wieder alles tun, um ansteckend zu sein. Es gibt kein Problem.»

Morgan Rogers (3. Minute), Ollie Watkins (11.) und Bukayo Saka (20.) hatten schon vor der Pause alles klargemacht für Tuchels Elf. Für die Engländer war es der dritte Sieg ohne Gegentor nacheinander. Dabei hatte Bayern-Torjäger Harry Kane nicht mal gespielt. Der Kapitän, der zuletzt über Probleme am Knöchel klagte, wurde geschont und verfolgte die Partie von der Bank.

Am 14. Oktober spielt England in der WM-Quali auswärts gegen Lettland. Die nächste Heimpartie findet dann am 13. November gegen Serbien statt. Man darf gespannt sein, wie Tuchel dannzumal empfangen wird …

Auf die Frage, ob ein Comeback von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft ein Thema sei gibt Trainer Julian Nagelsmann eine kryptische Antwort.

10.10.2025

Serge Gnabry stellt sich hinter Florian Wirtz, der seit seinem Wechsel zu Liverpool in einem Formtief steckt.

10.10.2025

Marko Arnautovic ist neuer Rekordtotschütze Österreichs und kann im Interview nach dem Spiel gegen San Marino die Freudentränen nicht verbergen.

10.10.2025

Nati-Trainer Murat Yakin spricht in der Medienkonferenz vor dem WM-Quali-Spiel in Schweden, wie er seine Mannschaft auf den Gegner vorbereitet hat.

09.10.2025

In seiner Karriere hat Remo Freuler gerade einmal sieben Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ein Geheimrezept dafür hat der Nati-Mittelfeldspieler nicht. «Ich habe einen guten Lifestyle», sagt er.

09.10.2025

