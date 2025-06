Kein Sieger im Duell zwischen Serbiens Dusan Vlahovic (rechts) und Albaniens Berat Djimsiti. Bild: Imago

In der hitzigen Partie der WM-Quali zwischen Albanien und Serbien in Tirana fallen keine Tore. Weil serbische Spieler von Gegenständen getroffen werden, muss die Partie kurzzeitig unterbrochen werden.

Albanien und Serbien trennen sich in der WM-Qualifikation mit einem torlosen Remis. Die grösste Torchance in Tirana vergibt Albaniens Rey Manaj kurz vor der Pause, als er vom Penaltypunkt an Serbien-Goalie Đorđe Petrovic scheitert.

🇷🇸 Chelsea goalkeeper Djordje Petrovic saves Rey Manaj's penalty to keep Serbia level in Albania.pic.twitter.com/4nZQdW0HrL — Sam Street (@samstreetwrites) June 7, 2025

In der zweiten Halbzeit wird es vorübergehend hektisch. Innert kurzer Zeit werden zwei serbische Spieler von geworfenen Gegenständen getroffen und gehen zu Boden. Der Schiedsrichter muss die Partie kurz unterbrechen, per Stadiondurchsage werden die Zuschauer zur Vernunft gebeten.

Anders als im Oktober 2014, als die Direktbegegnung in der EM-Qualifikation abgebrochen werden musste, kann nach kurzer Pause weitergespielt werden.