Matjaz Kek ist nicht mehr länger slowenischer Nationaltrainer. Bild: Keystone

Der slowenische Fussballverband verzichtet nach dem Verpassen der Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 auf eine Vertragsverlängerung mit Nationaltrainer Matjaz Kek.

Keystone-SDA SDA

Die Slowenen schlossen die Gruppe B mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen hinter der Schweiz und dem Kosovo auf dem 3. Platz ab – gegen die Schweiz gab es zu Hause ein 0:0.

Kek war seit 2018 zum zweiten Mal slowenischer Nationaltrainer. Im vergangenen Jahr nahm das Team erstmals seit 2000 wieder an einer EM-Endrunde teil. In seiner ersten Amtszeit von 2007 bis 2011 führte er die Slowenen zur Teilnahme an der WM 2010.