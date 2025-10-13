  1. Privatkunden
Aus slowenischer Sicht Kenan Fatkic: «Gegen die Schweiz braucht es defensive Stabilität»

Tobias Benz

13.10.2025

Kenan Fatkic: «Slowenien hat weiterhin grosse Chancen, sich zu qualifizieren»

Kenan Fatkic: «Slowenien hat weiterhin grosse Chancen, sich zu qualifizieren»

Der Slowene Kenan Fatkic hat über 200 Spiele für den FC Thun und Neuchâtel Xamax absolviert und kennt den Schweizer Fussball genau so wie den seiner Landsleute.

13.10.2025

Der Slowene Kenan Fatkic hat über 200 Spiele für den FC Thun und Neuchâtel Xamax absolviert. Als Kenner des Schweizer Fussballs schätzt er Sloweniens Chancen in der WM-Quali und gegen die Nati ein.

,

Tobias Benz, Roman Müller

13.10.2025, 18:23

13.10.2025, 18:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kenan Fatkic hat über 200 Spiele für den FC Thun und Neuchâtel Xamax absolviert.
  • Der Slowene analysiert für blue Sport die Chancen seines Landes in der WM-Quali und gegen die Schweiz.
  • Zudem verrät er, weshalb Stürmer-Star Benjamin Šeško bislang. nicht für Furore sorgen kann.
Mehr anzeigen

Kenan Fatkic spricht mit blue Sport über das anstehende WM-Quali-Duell zwischen Slowenien und der Schweiz. Gegen die Nati erhofft sich der Slowene von seinem Nationalteam «defensive Stabilität und Konterangriffe».

Fatkic verrät auch, weshalb er Slowenien trotz der schlechten Ausgangslage weiterhin die WM-Quali zutraut und weshalb Stürmer-Star Šeško bislang noch nicht für Furore hat sorgen können. Die Antworten dazu gibts im Video oben.

Löchrig und nicht WM-tauglich. Nati muss gegen Slowenien auf katastrophalem Rasen antreten

Löchrig und nicht WM-tauglichNati muss gegen Slowenien auf katastrophalem Rasen antreten

Das könnte dich auch interessieren

«Slowenien ist stärker einzuschätzen als noch im ersten Duell»

«Slowenien ist stärker einzuschätzen als noch im ersten Duell»

Mit einem weiteren Sieg in der WM-Qualifikation gegen Slowenien und etwas Schützenhilfe der Schweden könnte sich die Schweiz das WM-Ticket schon am Montagabend sichern. blue Sport Redaktor Jan Arnet mit seiner Einschätzung vor Ort.

13.10.2025

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Yakin vor Slowenien-Spiel: «Wir werden hoch attackieren und wollen vorwärts spielen»

Murat Yakin spricht an der Pressekonferenz vor dem Slowenien-Spiel über den kommenden Gegner in der WM-Qualifikation und sagt, was er von seinen Nati-Spielern erwartet.

12.10.2025

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Gut gelaunte Nati-Spieler vor dem Slowenien-Spiel

Die Schweizer Nati ist in der WM-Qualifikation voll auf Kurs und könnte sich das Ticket für die WM 2026 theoretisch schon am Montag sichern. Ruben Vargas sagt vor dem Slowenien-Spiel: «Wir harmonieren sehr gut, es macht einfach Spass.»

12.10.2025

