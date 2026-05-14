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In Dänemark und Belgien Kevin Mbabu und Marc Giger feiern Cupsiege

SDA

14.5.2026 - 19:58

Kevin Mbabu kommt zu seiner ersten Trophäe in Dänemark
Kevin Mbabu kommt zu seiner ersten Trophäe in Dänemark
Keystone

Kevin Mbabu in Dänemark und Marc Giger in Belgien feiern an Auffahrt Cupsiege. Smilla Vallotto geht in Deutschland leer aus.

Keystone-SDA

14.05.2026, 19:58

14.05.2026, 20:44

Der 31-jährige Genfer Aussenverteidiger Mbabu setzte sich mit dem FC Midtjylland im dänischen Cupfinal gegen den FC Kopenhagen mit 1:0 durch. Der einzige Treffer in Kopenhagen gelang dem südkoreanischen Verteidiger Lee Han-Beom in der 82. Minute. Kurz darauf kam Mbabu für die Schlussminuten in die Partie. Für den 25-fachen Schweizer Nationalspieler war es in seiner zweiten Saison in Dänemark der erste Titel.

Midtjylland, das mit dem für den Cupfinal nicht aufgebotenen U21-Internationalen Junior Zé einen zweiten Schweizer in seinen Reihen zählt, gewann den Cup nach 2019 und 2022 zum dritten Mal.

Der Zürcher Stürmer Marc Giger verfolgte den Sieg von Union Saint-Gilloise im belgischen Cupfinal von der Ersatzbank aus. Seine Teamkollegen sicherten sich den 3:1-Sieg in Brüssel gegen Anderlecht in der Verlängerung, dank der Tore der eingewechselten Mohammed Fuseini und Kevin Rodriguez.

In der Meisterschaft liegt Union Saint-Gilloise als Titelverteidiger drei Runden vor Schluss einen Punkt hinter dem FC Brügge und hat damit noch Chancen, sich das zweite Double der Vereinsgeschichte nach jenem 1913 zu sichern.

Die Schweizer Nationalspielerin Smilla Vallotto vom VfL Wolfsburg musste im deutschen Cupfinal mitansehen, wie ihr Team vom Meister Bayern München deutlich geschlagen wurde. In Köln setzte es eine 0:4-Niederlage ab. Vallotto kam nicht zum Einsatz.

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