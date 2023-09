Inter – Milan 5:1 Serie A, 4. Spieltag, Saison 23/24 16.09.2023

Inter Mailand gewinnt auch das fünfte «Derby della Madonnina» in diesem Jahr.

Die Mannschaft um Goalie Yann Sommer setzt sich daheim in der 4. Runde der Serie A gegen den Stadtrivalen AC Milan gleich mit 5:1 durch.

Henrich Mchitarjan war mit zwei Toren der Matchwinner für das Team von Simone Inzaghi. Der Armenier traf in der 5. Minute zum 1:0 und in der 69. Minute zum 3:1. Für die AC Milan verkürzte Rafael Leão nach einer knappen Stunde auf 1:2. Noah Okafor wurde in der 77. Minute für Milan eingewechselt.

In diesem Jahr gewann Inter gegen Milan beide Ligaspiele, den Supercup und die Halbfinal-Duelle in der Champions League. In der laufenden Saison führt Inter die Serie-A-Tabelle mit dem Punktemaximum und einem Torverhältnis von 12:1 an.

sda