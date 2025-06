DFB-Captain Kimmich spricht Klartext – Ballack attackiert Einwechselspieler

Frust statt Finale bei Deutschland und Joshua Kimmich. Bild: Sven Hoppe/dpa

Joshua Kimmich findet deutliche Worte nach der Halbfinal-Niederlage gegen Portugal. Auch der Bundestrainer vermisst «die Galligkeit der letzten Monate». Und Michael Ballack zählt zwei Einwechselspieler an.

DPA, L. Betschart dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Deutschland muss sich im Halbfinal der Nations League Portugal trotz Führung mit 1:2 geschlagen geben und verpasst den angestrebten Finaleinzug.

Nach dem Schlusspfiff findet Captain Joshua Kimmich klare Worte und stellt klar: «Es war eine absolut verdiente Niederlage.»

Auch Ex-DFB-Star Michael Ballack kritisiert den Auftritt des Nationalteams und zählt zwei eingewechselte Spieler an. Mehr anzeigen

Sein 100. Länderspiel hatte sich Joshua Kimmich wahrlich anders ausgemalt. Als strahlender Sieger. Mit dem Einzug ins Finale der Nations League. Doch nach dem 1:2 (0:0) im Halbfinale gegen Portugal hatte der Kapitän der deutschen Fussball-Nationalmannschaft in der Nacht zum Donnerstag nichts zu feiern – sondern vielmehr einiges zu kritisieren.

Kimmich redete Klartext. «Wir haben es nicht geschafft, unsere Energie auf den Platz zu bringen. Man hat nicht gemerkt, dass wir eine Siegermentalität haben, dass wir eine gewisse Gier haben, dass wir ins Finale wollen», kritisierte der 30 Jahre alte Bayern-Profi nach dem verpassten Spiel um den Titel gegen Europameister Spanien oder Frankreich am kommenden Sonntag erneut in München.

«Bitter» sei das falsche Wort für die erste Niederlage seit dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der Heim-EM 2024, meinte Kimmich. «Es war eine absolut verdiente Niederlage», sagte er im ZDF-Interview.

«Müssen jeden am Limit haben»

Man müsse daraus «Lehren» ziehen, mahnte der Anführer: «Wir müssen verstehen, wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, können wir nicht gegen ein Topteam bestehen. Wir müssen jeden Spieler am Limit haben.» Das war gegen Portugal absolut nicht der Fall. Zudem fehlten zu viele Topspieler verletzt.

«100 Länderspiele für Deutschland ist für mich schon etwas sehr Besonderes», sagte Kimmich trotzdem zu seiner Jubiläums-Partie daheim in der Münchner Arena. Er bereitete mit einem feinen Chip-Ball immerhin auch das Kopfballtor von Florian Wirtz zum 1:0 vor. Danach kam aber ein totaler Bruch ins Team.

Nagelsmann: «Verdient nicht im Finale»

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach von einer «grossen Enttäuschung» und teilte die Einschätzungen von Kimmich. Dieser habe auch in der Kabine nach dem Spiel vor der Mannschaft «ein paar wahre Worte» gesagt.

«Wir sind verdient nicht im Finale», sagte der Bundestrainer. «Der Schlüssel ist schon, dass wir 100 Prozent geben müssen. Dann können wir mit Topteams mithalten. Wir haben nicht die Galligkeit gehabt wie in den letzten Spielen.»

Statt um den Titel spielt die DFB-Auswahl nun an diesem Sonntag (15.00 Uhr) in Stuttgart nur um Platz drei gegen Spanien oder Frankreich. Vom Kapitän gab es noch vor der nächtlichen Rückfahrt ins Quartier in Herzogenaurach eine klare Ansage für das letzte Länderspiel der Saison: «Da können wir eine Reaktion zeigen.»

Ballack kritisiert Einwechselspieler

Klartext spricht auch Ex-DFB-Star Michael Ballack. «Es wurden viele Fehler gemacht, die nötige Fitness war meines Erachtens nicht da, auch nicht die Qualität, das muss man ganz klar ansprechen», findet Ballack und fügt bei «DAZN» an: «Irgendwas hat gefehlt, ich würde der Mannschaft nicht unterstellen wollen, nicht gewinnen zu wollen. Aber das hat sich auf dem Platz nicht widergespiegelt.»

Vor allem der Dreierwechsel von Julian Nagelsmann nach einer gespielten Stunde hat für Ballack seine Wirkung verfehlt. «Der hat nicht gefruchtet. Nagelsmann hat gewechselt, weil er gemerkt hat, dass wir müde waren», so der 48-Jährige: «Er wollte eine Auffrischung erzielen und das ist nach hinten losgegangen, weil die Mannschaft einen Qualitätsverlust hatte, das muss man so ganz klar sagen.»

Der ehemalige DFB-Captain nennt auch Namen. «Gosens und Füllkrug sind momentan nicht die internationale Klasse», glaubt Ballack. «Die Wechsel haben unserem Spiel nicht gutgetan. Es ist von Minute zu Minute schlechter geworden.»

