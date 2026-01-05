  1. Privatkunden
Söldner-Check Klatsche für Rodriguez ++ Embolo glänzt bei Rennes-Sieg ++ Xhakas Sunderland überzeugt weiter

Patrick Lämmle

5.1.2026

Patrick Lämmle

5.1.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Jan Arnet

05.01.2026, 13:00

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

In der Bundesliga rollt der Ball erst am kommenden Wochenende wieder. Am Freitag kommt's beim Rückrunden-Auftakt zum Duell zwischen Frankfurt und Dortmund. Kobel muss derweil mal wieder Fragen zu seiner Zukunft beantworten ...

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

05.01.2026

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Sunderland sorgt auch im neuen Jahr weiter für Aufsehen. Der Aufsteiger holte am Neujahrstag gegen Manchester City ein 0:0 und am Sonntag bei Tottenham den nächsten Punkt (1:1). Xhaka überzeugt als Dirigent im Mittelfeld und holt sich einmal mehr gute Noten ab. Sunderland ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen, in 20 Spielen haben die Black Cats nur viermal verloren.

Premier League. Liverpool und ManCity kassieren Last-Minute-Ausgleich, Sunderland erneut mit Remis

Premier LeagueLiverpool und ManCity kassieren Last-Minute-Ausgleich, Sunderland erneut mit Remis

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Erstmals seit dem 5. Oktober spielt Newcastle in der Premier League zu Null. Schär spielt beim 2:0-Sieg gegen Crystal Palace durch und macht seinen Job souverän.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Beim beachtlichen 1:1 von Leeds gegen Manchester United wirbelt Okafor im Sturm und kann die United-Defensive das eine oder andere Mal vor Probleme stellen. Auf seinen ersten Treffer seit dem 4. Oktober muss er aber weiter warten. Nach 74 Minuten wird Okafor ausgewechselt.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Noch länger als Okafor wartet Ndoye in der Premier League auf einen Torerfolg. Am ersten Spieltag hatte er getroffen, seither nicht mehr. Die letzten vier Partien verpasste der 25-Jährige allerdings angeschlagen. Am Samstag gab es für Nottingham bei Aston Villa (1:3) auch die vierte Pleite in Serie.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Ohne den Stürmer verliert Burnley bei Brighton 0:2.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Mit einem 3:1-Sieg gegen Bologna festigt Inter seinen Platz an der Tabellenspitze. Sommer hat kaum etwas zu tun – und muss dennoch einmal den Ball aus dem Tor fischen. In der Schlussphase wird er aus kurzer Distanz bezwungen.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Nach einer Freistossflanke schiesst Akanji beinahe sein erstes Saisontor. Mit dem Aussenrist lenkt er den Ball aber knapp am Tor vorbei. Defensiv überzeugt er mit einer abgeklärten Leistung.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Als Freuler in der 79. Minute in die Partie kommt, ist das Spiel bereits entschieden – Inter führt zu diesem Zeitpunkt schon 3:0. Es ist sein erster Einsatz seit seinem Schlüsselbeinbruch Anfang November.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Vor dem Jahreswechsel gab Jashari sein langersehntes Comeback nach dem Wadenbeinbruch. Beim 1:0 gegen Cagliari am vergangenen Wochenende sitzt er aber wieder 90 Minuten auf der Bank.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Auch Athekame kommt aktuell bei Milan nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Er kommt gegen Cagliari ebenfalls nicht zum Einsatz. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Leader Inter steht Milan auf Rang 2.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Bitter: Wenn Sohm nicht spielt, gewinnt Fiorentina. Das war schon beim ersten Saisonsieg in der Liga kurz vor Weihnachten so – und nun auch gegen Cremonese. Sohm schmort beim 1:0-Sieg 90 Minuten auf der Bank.

 

Pisa

Michel Aebischer

Mit erst einem Saisonsieg steht Pisa am Tabellenende der Serie A. Gegen Genua (1:1) gibt's immerhin einen Punkt für das Team von Aebischer, welcher durchspielt.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon kommt bei Pisa zum wiederholten Mal nicht zum Zug.

Neuer Klub, neues Glück?. Diese Schweizer Söldner könnten im Januar wechseln

Neuer Klub, neues Glück?Diese Schweizer Söldner könnten im Januar wechseln

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Ein Fingerbruch setzt Siegrist weiter ausser Gefecht.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis kommt bei Real Madrid mit 1:5 unter die Räder. Das erste Gegentor muss Rodriguez auf seine Kappe nehmen, als er sich bei einer Freistossflanke verschätzt.

Real Madrid – Betis 5:1

Real Madrid – Betis 5:1

LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26

04.01.2026

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Auch Betis-Stadtrivale Sevilla läuft es am Wochenende überhaupt nicht nach Wunsch. Das 0:3 zuhause gegen Levante ist schon die 10. Niederlage im 18. Saisonspiel. Sow spielt durch, kann aber kaum Akzente setzen.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung und wird schmerzlich vermisst.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Vor dem Jahreswechsel stand Ugrinic zweimal in Folge in der Valencia-Startelf. Bei der 1:4-Pleite gegen Celta Vigo fällt er mit einer Grippe aus.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Cömert muss bei Valencia ebenfalls krankheitsbedingt passen.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Weil sich Stammgoalie Lukas Hradecky in der Startphase verletzt, wird Köhn gegen Lyon schon in der 12. Minute eingewechselt. Ein paar Mal kann er sich auszeichnen, muss aber doch dreimal hinter sich greifen. Bei den Gegentoren trifft Köhn aber keine Schuld.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Monaco verliert die Partie am Ende mit 1:3. Zakaria fehlt gesperrt.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Zum wiederholten Mal steht Garcia nicht im Kader. Stehen die Zeichen trotz Vertrag bis 2028 auf Abschied? Ohne ihn verliert Marseille gegen Nantes 0:2.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Embolo hat entscheidenden Anteil an Rennes' 2:0-Sieg gegen Lille. In der Startphase wird der Nati-Stürmer gefoult, als er alleine auf den gegnerischen Goalie losstürmt – Lille-Verteidiger Alexsandro sieht Rot. Auch in der Folge wirbelt Embolo und liefert in der 56. Minute die Vorlage zum vorentscheidenden 2:0. Dabei bleibt's bis zum Schluss.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Aufsteiger Lorient ist in der Ligue 1 nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen. Das 1:1 gegen Metz fühlt sich aber wohl wie eine Niederlage an, denn Lorient hatte ein klares Chancenplus. Mvogo ist beim Gegentor machtlos.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Er bekommt gegen Angers mal wieder eine Chance in der Startelf – und hat beim Führungstreffer seine Füsse im Spiel. Nach 65 Minuten wird Manzambi beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Noam Obougou, der für ihn eingewechselt wird, markiert in der Schlussphase noch das 2:1.

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Rúben Amorim kämpfte bei Manchester United nicht nur gegen sportliche Rückschläge, sondern auch um Einfluss im Verein. Am Sonntag legte der Portugiese verbal nach – mit deutlichen Worten über seine Rolle. Mittlerweile ist er entlassen worden.

05.01.2026

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

05.01.2026

Heliane Canepa: «Nach dem Abstieg hatten wir Personenschutz»

Heliane Canepa: «Nach dem Abstieg hatten wir Personenschutz»

31.12.2025

Canepa: «Ich habe erwartet, dass wir permanent erfolgreich sind»

Canepa: «Ich habe erwartet, dass wir permanent erfolgreich sind»

31.12.2025

Heliane Canepa: «Cillo macht heute noch Fallrückzieher»

Heliane Canepa: «Cillo macht heute noch Fallrückzieher»

31.12.2025

