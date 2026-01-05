Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

In der Bundesliga rollt der Ball erst am kommenden Wochenende wieder. Am Freitag kommt's beim Rückrunden-Auftakt zum Duell zwischen Frankfurt und Dortmund. Kobel muss derweil mal wieder Fragen zu seiner Zukunft beantworten ...

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser» 05.01.2026

England

Sunderland Granit Xhaka

Sunderland sorgt auch im neuen Jahr weiter für Aufsehen. Der Aufsteiger holte am Neujahrstag gegen Manchester City ein 0:0 und am Sonntag bei Tottenham den nächsten Punkt (1:1). Xhaka überzeugt als Dirigent im Mittelfeld und holt sich einmal mehr gute Noten ab. Sunderland ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen, in 20 Spielen haben die Black Cats nur viermal verloren.

Newcastle Fabian Schär

Erstmals seit dem 5. Oktober spielt Newcastle in der Premier League zu Null. Schär spielt beim 2:0-Sieg gegen Crystal Palace durch und macht seinen Job souverän.

Leeds United Noah Okafor

Beim beachtlichen 1:1 von Leeds gegen Manchester United wirbelt Okafor im Sturm und kann die United-Defensive das eine oder andere Mal vor Probleme stellen. Auf seinen ersten Treffer seit dem 4. Oktober muss er aber weiter warten. Nach 74 Minuten wird Okafor ausgewechselt.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Noch länger als Okafor wartet Ndoye in der Premier League auf einen Torerfolg. Am ersten Spieltag hatte er getroffen, seither nicht mehr. Die letzten vier Partien verpasste der 25-Jährige allerdings angeschlagen. Am Samstag gab es für Nottingham bei Aston Villa (1:3) auch die vierte Pleite in Serie.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Ohne den Stürmer verliert Burnley bei Brighton 0:2.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Mit einem 3:1-Sieg gegen Bologna festigt Inter seinen Platz an der Tabellenspitze. Sommer hat kaum etwas zu tun – und muss dennoch einmal den Ball aus dem Tor fischen. In der Schlussphase wird er aus kurzer Distanz bezwungen.

Inter Mailand Manuel Akanji

Nach einer Freistossflanke schiesst Akanji beinahe sein erstes Saisontor. Mit dem Aussenrist lenkt er den Ball aber knapp am Tor vorbei. Defensiv überzeugt er mit einer abgeklärten Leistung.

Bologna Remo Freuler

Als Freuler in der 79. Minute in die Partie kommt, ist das Spiel bereits entschieden – Inter führt zu diesem Zeitpunkt schon 3:0. Es ist sein erster Einsatz seit seinem Schlüsselbeinbruch Anfang November.

AC Milan Ardon Jashari

Vor dem Jahreswechsel gab Jashari sein langersehntes Comeback nach dem Wadenbeinbruch. Beim 1:0 gegen Cagliari am vergangenen Wochenende sitzt er aber wieder 90 Minuten auf der Bank.

AC Milan Zachary Athekame

Auch Athekame kommt aktuell bei Milan nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Er kommt gegen Cagliari ebenfalls nicht zum Einsatz. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Leader Inter steht Milan auf Rang 2.

Fiorentina Simon Sohm

Bitter: Wenn Sohm nicht spielt, gewinnt Fiorentina. Das war schon beim ersten Saisonsieg in der Liga kurz vor Weihnachten so – und nun auch gegen Cremonese. Sohm schmort beim 1:0-Sieg 90 Minuten auf der Bank.

Pisa Michel Aebischer

Mit erst einem Saisonsieg steht Pisa am Tabellenende der Serie A. Gegen Genua (1:1) gibt's immerhin einen Punkt für das Team von Aebischer, welcher durchspielt.

Pisa Daniel Denoon

Denoon kommt bei Pisa zum wiederholten Mal nicht zum Zug.

Genua Benjamin Siegrist

Ein Fingerbruch setzt Siegrist weiter ausser Gefecht.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis kommt bei Real Madrid mit 1:5 unter die Räder. Das erste Gegentor muss Rodriguez auf seine Kappe nehmen, als er sich bei einer Freistossflanke verschätzt.

Real Madrid – Betis 5:1 LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26 04.01.2026

Sevilla Djibril Sow

Auch Betis-Stadtrivale Sevilla läuft es am Wochenende überhaupt nicht nach Wunsch. Das 0:3 zuhause gegen Levante ist schon die 10. Niederlage im 18. Saisonspiel. Sow spielt durch, kann aber kaum Akzente setzen.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung und wird schmerzlich vermisst.

Valencia Filip Ugrinic

Vor dem Jahreswechsel stand Ugrinic zweimal in Folge in der Valencia-Startelf. Bei der 1:4-Pleite gegen Celta Vigo fällt er mit einer Grippe aus.

Valencia Eray Cömert

Cömert muss bei Valencia ebenfalls krankheitsbedingt passen.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Weil sich Stammgoalie Lukas Hradecky in der Startphase verletzt, wird Köhn gegen Lyon schon in der 12. Minute eingewechselt. Ein paar Mal kann er sich auszeichnen, muss aber doch dreimal hinter sich greifen. Bei den Gegentoren trifft Köhn aber keine Schuld.

AS Monaco Denis Zakaria

Monaco verliert die Partie am Ende mit 1:3. Zakaria fehlt gesperrt.

Marseille Ulisses Garcia

Zum wiederholten Mal steht Garcia nicht im Kader. Stehen die Zeichen trotz Vertrag bis 2028 auf Abschied? Ohne ihn verliert Marseille gegen Nantes 0:2.

Stade Rennes Breel Embolo

Embolo hat entscheidenden Anteil an Rennes' 2:0-Sieg gegen Lille. In der Startphase wird der Nati-Stürmer gefoult, als er alleine auf den gegnerischen Goalie losstürmt – Lille-Verteidiger Alexsandro sieht Rot. Auch in der Folge wirbelt Embolo und liefert in der 56. Minute die Vorlage zum vorentscheidenden 2:0. Dabei bleibt's bis zum Schluss.

Lorient Yvon Mvogo

Aufsteiger Lorient ist in der Ligue 1 nun schon seit sechs Spielen ungeschlagen. Das 1:1 gegen Metz fühlt sich aber wohl wie eine Niederlage an, denn Lorient hatte ein klares Chancenplus. Mvogo ist beim Gegentor machtlos.

Le Havre Felix Mambimbi

Er bekommt gegen Angers mal wieder eine Chance in der Startelf – und hat beim Führungstreffer seine Füsse im Spiel. Nach 65 Minuten wird Manzambi beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Noam Obougou, der für ihn eingewechselt wird, markiert in der Schlussphase noch das 2:1.