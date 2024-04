Stuttgart mit Enzo Millot musste wieder einmal geschlagen vom Platz Keystone

Stuttgart kassiert in der Bundesliga die erste Niederlage seit elf Spielen. Die drittplatzierten Schwaben verlieren in der 30. Runde in Bremen mit 1:2.

Zwei Tore des zuvor zwei Monate ohne Treffer gebliebenen Marvin Ducksch sorgten für den Bremer Sieg. Die Stuttgarter kamen in der 71. Minute durch Denis Undav nur noch zum Anschlusstor. Der Schweizer U21-Internationale Leonidas Stergiou stand für die Stuttgarter zum zweiten Mal in Folge in der Startformation, musste seinen Platz aber schon zur Pause räumen.

sda