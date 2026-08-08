Jonathan Klinsmann, Torhüter des italienischen Zweitligisten Cesena FC, brach sich im April bei einer Kollision den ersten Halswirbel. Nun spricht der Sohn von Jürgen Klinsmann ausführlich über die schwere Verletzung.

Torhüter lässt tief blicken Klinsmann spricht über Zusammenprall, der tödlich hätte enden können

Darum geht’s Jonathan Klinsmann brach sich bei einem Zusammenprall während eines Fussballspiels im April einen Halswirbel.

Der Torhüter hatte dabei aber Glück im Unglück, wie er zurückblickend weiss.

Zwar ist ein Comeback in dieser Saison unwahrscheinlich. Dass er aber überhaupt auf eine Rückkehr hoffen darf, ist schon eine gute Nachricht. Zusammenfassung erstellt mit

Am 18. April stürzt sich Cesena-Torhüter Jonathan Klinsmann auf einen Ball und wird dabei von Palermos Filippo Ranocchia am Kopf getroffen. Dabei bricht sich der Sohn des früheren Weltklassestürmers und Bundestrainers Jürgen Klinsmann den einen Halswirbel.

«Ich ging zu Boden, sass dort eine Sekunde und dachte: ‹Uff, das hat wehgetan›», schildert Klinsmann gegenüber «The Athletic» die Szene, bei der er sich schwer verletzte. Als er sich auf den Rücken rollte, habe sich sein Nacken plötzlich stark verkrampft. «Es war wie bei einem Autounfall.»

Zunächst vermutete der Torhüter eine Gehirnerschütterung oder ein Schleudertrauma. Trotz aufgerissener Kopfhaut stand Klinsmann wieder auf, um weiterzuspielen. Sein Nacken wurde jedoch zunehmend steifer, den Kopf konnte er kaum noch bewegen. «Ich sagte meinen Innenverteidigern, sie sollten den Ball einfach behalten. Dann versuchte ich, so still wie möglich zu stehen.»

Glück im Unglück

Wie gefährlich seine Situation tatsächlich war, wusste Klinsmann zu diesem Zeitpunkt nicht. Jede falsche Bewegung hätte dramatische Folgen haben können. «Ich weiss nicht, ob ich das überlebt hätte», sagt er rückblickend und denkt dabei an eine ebensolche falsche Bewegung.

Er habe enormes Glück gehabt. Nur wenig habe gefehlt, und die Verletzung hätte seine Karriere oder sogar seine Fähigkeit zu laufen beenden können. Neben dem gebrochenen ersten Halswirbel erlitt Klinsmann schwere Schäden an den Bändern im Nacken.

Nach dem Spiel wurde der US-Nationaltorhüter zunächst in Palermo ins Spital gebracht. Gemeinsam mit seinem Vater und seinen Beratern entschied er sich anschliessend für eine Operation in Heidelberg.

Nach dem Eingriff wollte Klinsmann vor allem eines wissen: ob die Operation erfolgreich gewesen war. Glücklicherweise war sie das. Die Ärzte konnten die Verletzungen stabilisieren. Bereits wenige Tage später begann der 29-Jährige wieder vorsichtig zu laufen.

Glücklich trotz geplatztem WM-Traum

Sein sportlicher Traum von der Teilnahme an der WM ist allerdings durch die Verletzung jäh geplatzt. Klinsmann war im vergangenen August erstmals für die US-Nationalmannschaft nominiert worden und hatte auf einen Platz im WM-Kader von US-Trainer Mauricio Pochettino gehofft.

Wann der Torhüter auf den Platz zurückkehren kann, ist weiterhin offen. Ein Comeback in dieser Saison gilt als unwahrscheinlich. Derzeit wird mit einer Rückkehr in der Saison 2027/28 gerechnet.

Klinsmann kann damit aber gut leben, denn er ist sich bewusst, dass alles viel schlimmer hätte kommen können. «Dieses Gefühl der Enttäuschung und Wut ist winzig im Vergleich dazu, wie glücklich ich bin, hier zu sein und laufen zu können.»

Dass er den Fussball noch immer liebt, hat sich kurze Zeit später gezeigt. An der WM verfolgte Klinsmann mehrere Spiele vor Ort und traf auch seinen Kumpel und Schweizer Nati-Spieler Cedric Itten. Ein Foto davon postete er in einer Bilderreihe auf Instagram.