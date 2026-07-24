Jürgen Klopp wird wie erwartet Bundestrainer und folgt auf Julian Nagelsmann. Der Deutsche Fussball-Bund gab nach dem frühen WM-Aus der DFB-Elf die Verpflichtung des 59-Jährigen bekannt.

Gleichzeitig engagiert der DFB Per Mertesacker als Geschäftsführer. Der frühere Weltmeister übernimmt den Posten zum Jahresbeginn 2027. Sein Vorgänger Andreas Rettig bleibt bis dahin im Amt, wie der DFB an der Pressekonferenz in Frankfurt weiter mitteilte.