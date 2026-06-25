Die Kritik an Bastian Schweinsteigers Aussagen über den afrikanischen Fussball zieht weitere Kreise. Als Jürgen Klopp auf die Debatte angesprochen wird, reagiert der frühere Liverpool-Trainer ungehalten – und beendet das Interview kurzerhand.

Nach Fragen zu Schweinsteiger-Einschätzung Klopp bricht Interview ab: «Sie bringen mich in eine Zwickmühle»

Darum geht’s ARD-Experte Bastian Schweinsteiger geriet wegen seiner Aussagen über den «afrikanischen Fussball» vor dem Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste in die Kritik. Hans Sarpei warf dem TV-Experten generell vor, mit überholten Klischees zu arbeiten.

Jürgen Klopp wurde auf die Debatte angesprochen, wollte Schweinsteigers Aussagen aber nicht bewerten. Er sagte, die Frage bringe ihn in eine Zwickmühle und das Thema sei zu komplex.

Klopp brach das Interview anschliessend ab.

Vor dem zweiten Gruppenspiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste schätzte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger für den Sender die Ausgangslage ein.

Der DFB treffe auf ein Team, das «ein bisschen afrikanischen Fussball» spiele, «der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, so ein bisschen wild ist, vielleicht manchmal auch nicht ganz so von der Taktik geprägt ist», meinte der Weltmeister 2014.

Für diese Aussagen erntete Schweinsteiger viel Kritik. So hielt stellvertretend Hans Sarpei im Gespräch mit «t-online» fest, dass die Experten «keine Ahnung von afrikanischem Fussball» hätten.

Er nannte zwar keine bestimmten Personen, seine Botschaft war jedoch klar. Die Fachleute würden alte Phrasen dreschen, zu hören sei etwa: «Die Afrikaner sind stark und athletisch. Wir wissen, wie die Afrikaner spielen.» Dabei würden sich die Fussballstile auf dem afrikanischen Kontinent unterscheiden wie anderswo auch, so Sarpei.

Eine Journalistin der «Deutschen Welle» wollte in New York von Jürgen Klopp wissen, wie er die Äusserungen von Schweinsteiger einordnet. Doch der frühere Dortmund-und Liverpool-Trainer, der aktuell als globaler Red-Bull-Fussballchef tätig ist und für den TV-Sender Magenta die WM als Experte begleitet, hat diesbezüglich eine kurze Zündschnur.

Klopp beendet TV-Interview vorzeitig

«Jetzt wollen sie mit diesem Thema weitermachen? Ich hab keine Möglichkeit, diese Frage so zu beantworten, dass es allen gefällt. Sie bringen mich damit in eine Zwickmühle. Es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es allen gefällt, aber das ist ein ernstes Thema», so Klopp.

Der 59-Jährige weiter: «Ich weiss nicht einmal, was man dazu angemessen sagen kann. Für Afrikaner ist es das eine, für andere wieder etwas anderes. Und ich bin nicht hier, um zu sagen, was richtig ist.»

Anschliessend untersuchte er das Mikrofon der Fragestellerin und fügte im ironischen Ton zu: «Und überraschenderweise sind Sie deutsch. Das überrascht mich so sehr.» Mit einem sarkastischen Lächeln und einer Daumen-hoch-Geste bedankte er sich, drehte sich weg und brach das Interview ab.