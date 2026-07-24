Darum geht’s Jürgen Klopp wird am Freitag in Frankfurt als neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft vorgestellt.

«Das ist idealerweise der Höhepunkt meiner Karriere, meines beruflichen Lebens», unterstreicht der 59-Jährige.

Klopp richtet sich mit einer klaren Botschaft an die anwesenden Journalisten und spricht auch den Umgang mit Vorgänger Julian Nagelsmann an. Zusammenfassung erstellt mit

Jürgen Klopp wird am Freitag wie erwartet als neuer deutscher Bundestrainer vorgestellt. Und wie aus früheren Zeiten gewohnt, nimmt der 59-Jährige kein Blatt vor den Mund – und startet gleich mal mit einer Warnung an die Medien in seinen neuen Job.

«Ich war jetzt zwei Jahre raus aus dem aktiven Leben mit den Medien – und ich kann nicht behaupten, dass ich es vermisst hätte. Aber ich habe mich dieser Situation trotzdem ausgesetzt, wissend um das grosse Interesse», wendet sich Klopp an die anwesenden Journalisten. «Wir werden euch auf diesem Weg, den wir im medialen Fall alle gemeinsam einschlagen, brauchen.»

Das Gehirn einschalten

Dabei wäre es hilfreich, «wenn man bei der Berichterstattung richtig vor schnell stellt. Und wenn man das Gehirn miteinschaltet. Wenn man etwas erfährt, ob man es dann auch gleich raushauen muss oder im Sinne der Sache ein Auge zudrückt. Solche Dinge», erklärt Klopp. «Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ich das nicht für mich mache. Ich bin 59 und kein unbeschriebenes Blatt.»

Deshalb schreckt der neue DFB-Hoffnungsträger auch vor Konsequenzen nicht zurück. «Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg. Um es klarzumachen. Denn: Ich mache den Job, obwohl ich mitbekommen habe, wie ihr mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) umgeht. Und obwohl ich mitbekommen habe, wie England mit Tuchel umgeht.»

Klopp wünscht sich von den Medienschaffenden vor allem eines: «Ihr müsst mir nur glauben, dass es nur um die Sache geht. Jürgen Klopp hat keine Karriere nach der Nationalmannschaft. Das ist idealerweise der Höhepunkt meiner Karriere, meines beruflichen Lebens. Ich werde alles da reinlegen, was mir zur Verfügung steht.»