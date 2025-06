Messi für 3 Franken sehen? Klub-WM droht Fiasko – jetzt verschenkt die FIFA sogar Tickets

Lionel Messi und Inter Miami eröffnen die Klub-WM am Sonntag gegen Al-Ahly. imago

Der Vereinsfussball erlebt etwas Neues. Eine Klub-WM im XXL-Format. Es geht in den USA um einen Titel und um ganz viel Geld. Nur bei den Fans stosst das neue Mega-Turnier bislang auf wenig Begeisterung.

Jan Arnet

Vom 15. Juni 2025 bis 13. Juli 2025 findet die neue Klub-WM statt.

Für das Eröffnungsspiel in Miami verschenkt die FIFA Tickets, um leere Ränge zu kaschieren – Studierende erhalten beim Kauf eines Tickets vier Gratis-Karten.

Die günstigsten Tickets sind von 349 auf 31 Dollar gefallen, bei über der Hälfte der Gruppenspiele liegen die Preise unter 36 Dollar.

In Seattle werden sogar Stadionbereiche geschlossen und Fans in die unteren Ränge gesetzt, um im TV ein voller wirkendes Bild zu erzeugen.

Um beim Eröffnungsspiel der Klub-WM zwischen Inter Miami und Al-Ahly aus Ägypten nicht vor halbleeren Rängen zu spielen, verteilt die FIFA Gratis-Tickets. Studierende des benachbarten Miami Dade College zahlen nur 20 Dollar – und erhalten vier Freikarten obendrauf. Die College-Studenten kämen somit zu fünft für 20 Dollar (16.40 Franken) ins Stadion – pro Person wären das etwas mehr als 3 Franken, um Lionel Messi und Co. live zu sehen.

Die Eintrittspreise sind bereits massiv gefallen: Statt wie im Dezember noch 349 Dollar kosten die günstigsten Tickets für das Eröffnungsspiel aktuell nur noch 31 Dollar. Dennoch drohen grosse Lücken im knapp 65'000 Plätze fassenden Hard Rock Stadium in Miami.

Da guckt auch Donald Trump skeptisch: FIFA-Präsident Gianni Infantino will mit der Klub-WM neue Massstäbe setzen. Keystone

Die FIFA verfolgt ein dynamisches Preismodell: Steigt die Nachfrage, steigen die Preise. Aktuell jedoch zeigt sich der gegenteilige Effekt – bei 24 der 48 Gruppenspiele sind die Preise bereits unter 36 Dollar gefallen.

Auch andernorts wird improvisiert: In Seattle etwa sperrt man für das Spiel der heimischen Sounders gegen Botafogo ganze Stadionbereiche. Die Fans werden gezielt in die unteren Ränge verlegt – um leere Sitze im TV-Bild zu vermeiden.

Startschuss am Sonntag

63 Spiele, 32 Teilnehmer, 12 Stadien – die WM-Premiere der FIFA im XXL-Format sprengt die bisherigen Massstäbe. Am 14. Juni geht's los, am 13. Juli wird im MetLife-Stadium in East Rutherford der Champion gekürt. Das Stadion der NFL-Klubs New York Giants und New York Jets wird auch 2026 bei der ersten WM mit 48 Nationalteams in den USA, Kanada und Mexiko Schauplatz des Endspiels sein.

Die Gruppenphase wird in acht Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt. Die beiden besten Teams erreichen das Achtelfinale. Bis zum Finale geht es dann im K.o.-Modus weiter. Es gibt kein Spiel um Platz drei.

Insgesamt schüttet die FIFA eine Milliarde US-Dollar (880 Millionen Euro) an Preisgeld für die Teilnehmer aus, gut die Hälfte davon als Antrittsgelder. Der Sieger kann bis zu 125 Millionen US-Dollar kassieren. Die Prämien sind dabei gestaffelt: Für einen Sieg in der Gruppenphase gibt es zwei Millionen US-Dollar. Vom Achtelfinale (7,5 Millionen) an steigt die Summe über das Viertelfinale (13,125 Millionen) und Halbfinale (21 Millionen) bis zum Finalisten (30 Millionen) und dem Sieger (40 Millionen).

Die Gruppen an der Klub-WM Gruppe A: Palmeiras (BRA), FC Porto, Al Ahly (EGY), Inter Miami.

Gruppe B: Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Botafogo (BRA), Seattle Sounders (Stefan Frei).

Gruppe C: Bayern München, Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica Lissabon (Zeki Amdouni).

Gruppe D: Flamengo (BRA), Espérance de Tunis, Chelsea, Club Léon (MEX).

Gruppe E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), Monterrey (MEX), Inter Mailand (Yann Sommer).

Gruppe F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (Gregor Kobel), Ulsan (KOR), Mamelodi Sundowns (RSA).

Gruppe G: Manchester City (Manuel Akanji), Wydad (MAR), Al Ain (UAE), Juventus Turin.

Gruppe H: Real Madrid, Al-Hilal (KSA), Pachuca (MEX), Salzburg.