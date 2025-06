Messi und Busquets haben die jüngere Vergangenheit des FC Barcelona mitgeprägt. KEYSTONE

An der anstehenden Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) werden nicht nur junge Talente wie Désiré Doué und Co. antreten, sondern auch in die Jahre gekommene Stars.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Klub-WM in den USA werden viele Altstars auflaufen, die in den letzten beiden Jahrzehnten den europäischen Klub-Fussball geprägt haben.

Neben Lionel Messi, sind auch illustre Namen wie Manuel Neuer, Sergio Ramos, Ángel Di María oder Olivier Giroud dabei. Mehr anzeigen

«The Boys Are Back in Town» von Thin Lizzy dürfte Lionel Messi im letzten Jahr das eine oder andere Mal vor sich hin gesungen haben, wurde er bei Inter Miami mit einigen seiner «Boys» aus Barça-Zeiten wiedervereint. Dem Ruf des Argentiniers aus den USA folgten Sergio Busquets, Jordi Alba und Luis Suárez.

An ihre gloriose Vergangenheit beim FC Barcelona konnten die vier Altstars in der MLS nie wirklich anknüpfen. Vielleicht ändert sich dies an der Klub-WM, wo sie nicht nur auf die europäischen Topklubs treffen, denen sie jahrelang Kopfzerbrechen verursacht haben, sondern auch auf andere «Oldies», die mit ihnen den Fussball in den letzten beiden Jahrzehnten geprägt haben.

So könnte es für Messi und Co. gleich mehrere Möglichkeiten geben, den «El Clásico» von früher aufleben zu lassen. Dabei müssen sie nicht nur auf Real Madrid treffen, wo mit Luka Modrić noch einer dabei ist, der die Ära mitgeprägt hat und seine Dernière im Dress der Madrilenen feiert, sondern zum Beispiel auch auf Monterrey aus Mexiko oder Benfica.

Einige illustre Namen dabei

Bei den Mexikanern wird Sergio Ramos ins Geschehen eingreifen und bei den Portugiesen steht Ángel Di María im Kader, obwohl er bereits einen Vertrag bei seinem Jugendklub Rosario Central unterschrieben hat. Neben ihm wird auch Nicolas Otamendi für Benfica auflaufen, der mit Manchester City zweimal die Premier League gewonnen hat und zusammen mit Di Maria und Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde.

Mit Manuel Neuer (Bayern München), Thiago Silva (ex Milan, Chelsea und PSG, heute Fluminense), Edinson Cavani (ex Napoli und PSG, heute Boca Juniors), Hugo Lloris (ex Tottenham, heute Los Angeles FC) und Olivier Giroud (ex Arsenal, Chelsea und Milan, heute ebenfalls LAFC) sind weitere illustre Namen dabei, die bereits über 35-jährig sind.

In den nächsten Wochen werden sich die Altstars noch einmal mit der neuen Generation messen und beweisen können. Vielleicht fällt dem einen oder anderen Youngster auf, dass die «Oldies» ihren Zenit noch nicht überschritten haben.

