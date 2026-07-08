Die Nationalmannschaft zieht die TV-Zuschauer mit dem Vorstoss in den WM-Viertelfinal in den Bann

Bis zu 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Dienstagabend auf SRF zwei den Einzug der Schweiz in den Viertelfinal. Der Marktanteil lag bei 78,3 Prozent, wie SRF mitteilte. Auf den Onlineplattformen registrierte das Medienhaus rund 930'000 Livestream-Starts.

Bereits die Schweizer Gruppenspiele hatten jeweils mehr als 980'000 Personen erreicht. Top-Werte waren die durchschnittlich 1,07 respektive 1,05 Millionen Zuschauer in den Spielen gegen Kanada und Bosnien-Herzegowina. Die höchsten Einschaltquoten ohne Schweizer Beteiligung generierte der Sechzehntelfinal zwischen Brasilien und Japan (durchschnittlich 507'000 Zuschauer).

Das WM-Special auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App verzeichnete bis und mit den Achtelfinals insgesamt rund 37 Millionen Visits. Allein am 7. Juli, dem Tag des Achtelfinals gegen Kolumbien, wurden dort mehr als 2,3 Millionen Zugriffe gezählt.