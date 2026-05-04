Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Den Champions-League-Platz hat sich der BVB bereits gesichert, vielleicht ist deshalb etwas die Spannung weg im Team. Dortmund verliert das Borussen-Duell auswärts gegen Gladbach verdient mit 0:1. Der Nati-Goalie zeigt einige starke Paraden, beim späten Siegestor von Haris Tabakovic ist er machtlos.

Nach dem Spiel ärgert sich Kobel über den Lustlos-Auftritt seiner Teamkollegen. «Wir alle haben einen Vertrag für die ganze Saison unterschrieben und nicht nur für 31 Spiele und müssen auch angesichts dessen performen», wird er in der «Bild» zitiert. «Wir haben auch noch ein bisschen Verantwortung, um das Ding gut zu Ende zu bringen!»

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi bringt die Gladbacher in der ersten Halbzeit vermeintlich in Führung, der Treffer zählt aber nicht, weil Elvedi im Abseits steht. Defensiv präsentieren sich die Fohlen ganz stark und lassen kaum BVB-Chancen zu.

Freiburg Johan Manzambi

Mit den Köpfen sind die Freiburger womöglich schon im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals (am Donnerstag um 21 Uhr live auf blue Sport) gegen Braga. Gegen Wolfsburg kommt der SCF nicht über ein 1:1 hinaus. Manzambi spielt dabei aber gross auf, liefert mit einer butterweichen Flanke den Assist zum Ausgleichstreffer und vergibt in der Schlussphase noch eine grosse Chance aufs 2:1.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Verteidiger darf zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga von Beginn an ran. Nach knapp einer Stunde wird er, kurz nach einer starken Rettungstat, ausgewechselt.

Freiburg Rouven Tarnutzer

In der Vorwoche kam der 18-Jährige zu seinem Debüt in der Bundesliga. Gegen Wolfsburg steht er nicht im Freuburg-Kader.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Steht beim 4:1-Sieg gegen Leipzig nicht auf dem Matchblatt.

1. FC Köln Joël Schmied

Eine Muskelverletzung setzte den Verteidiger wochenlang ausser Gefecht. Gegen Union Berlin gibt Schmied 10 Minuten vor dem Abfiff sein Comeback. Köln kassiert in den Schlussminuten zwar noch den 2:2-Ausgleich, der Klassenerhalt ist damit aber so gut wie sicher.

Augsburg Fabian Rieder

Beim 3:1-Sieg in Bremen spielt Rieder wie gewohnt im zentralen Mittelfeld durch. Er leitet das Tor zum 1:0 ein.

Augsburg Cédric Zesiger

Vor dem Gegentreffer kann er den Ball nicht richtig klären und trägt deshalb auch eine Mitschuld. Ansonsten aber ein solider Auftritt von Zesiger.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Er kommt zum wiederholten Mal nicht zum Einsatz.

Frankfurt Aurèle Amenda

Den Stammplatz hat Amenda in der Frankfurt-Abwehr aktuell auf sicher, bei der 1:2-Pleite gegen den HSV sieht der Abwerhühne aber nicht immer gut aus. Beim zweiten Gegentreffer verliert Amenda Torschütze Vieira aus den Augen und steht komplett im Schilf.

HSV Miro Muheim

Muheims Saison ist nach einer Sprunggelenksverletzung wohl bereits zu Ende. Belibt zu hoffen, dass der Linksverteidiger rechtzeitig für die WM wieder fit wird.

Stuttgart Luca Jaquez

Wie schon letzte Woche gegen Bremen steht Jaquez auch im Auswärtsspiel gegen Hoffenheim in der Startelf. Stuttgart kassiert beim spektakulären 3:3 zwar drei Gegentreffer, Jaquez gehört dabei aber nicht zu den Schuldigen.

Mainz 05 Silvan Widmer

Die Mission Klassenerhalt ist geschafft! Mit einem 2:1-Sieg gegen St. Pauli sicher sich Mainz den Verbleib in der Bundesliga. Widmer macht ein sehr gutes Spiel und gibt nach einem einem starken Vorstoss die Torvorlage zum zwischenzeitlichen 2:0.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Heidenheim wahrt sich mit einem 3:3 auswärts beim grossen Bayern München die Chance auf den Relegationsplatz. Stergiou sieht das Spektakel von der Bank aus.

England

Sunderland Granit Xhaka

Nach zwei Niederlagen in Folge holt Sunderland auswärts gegen Wolverhampton einen Punkt (1:1). Xhaka liefert mit einem perfekten Eckball den Assist zum Führungstreffer und hat in der Schlussphase noch eine gute Chance aufs Siegestor – sein Schuss aus 18 Metern geht aber knapp am Tor vorbei.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nottingham spielt am Montag auswärts gegen Chelsea – und blickt bereits mit Vorfreude aufs Halbfinal-Rückspiel in der Europa League. Am Donnerstag wollen Ndoye und Co. den 1:0-Vorsprung gegen Aston Villa verwalten und ins Finale einziehen.

Aston Villa FC - Nottingham Forest FC Do 07.05. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Aston Villa FC - Nottingham Forest FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 6h 11min 50sek

Newcastle Fabian Schär

Fehlt weiterhin verletzt. Ohne den Verteidiger gewinnt Newcastle gegen Brighton 3:1.

Leeds United Noah Okafor

Okafor präsentiert sich weiter in Topform. Sein Treffer beim 3:1 gegen Burnley ist schon das achte Saisontor des 25-Jährigen. In seinen letzten sieben Premier-League-Spielen hat Okafor sechs Tore geschossen und einen Assist gegeben.

Burnley Zeki Amdouni

Endlich ist es soweit: Amdouni gibt nach seinem Kreuzbandriss das Comeback. Gegen Leeds wird er in der Schlussphase eingewechselt. Es ist der erste Einsatz des 25-Jährigen in dieser Saison.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Mit einem 2:0-Sieg gegen Parma sichert sich Inter Mailand vorzeitig den Scudetto. Für Sommer ist es der dritte Meistertitel der letzten vier Jahre. Vor seinem Wechsel nach Mailand gewann der Keeper mit Bayern die Bundesliga.

Inter Mailand Manuel Akanji

Wie Sommer hat auch Akanji im Spiel gegen Parma nicht viel zu tun. Souverän gewinnt Inter die Partie, danach wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Mittlerweile ist klar, dass Inter die Kaufoption für den ausgeliehenen Akanji ziehen wird. 15 Millionen Euro werden für ihn an Manchester City überwiesen – was für ein Schnäppchen!

Parma Sascha Britschgi

Britschgi kommt bei Parma nicht zum Einsatz.

Bologna Remo Freuler

Bologna spielt gegen Cagliari 0:0. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Bologna Simon Sohm

Auch Sohm steht bei Bologna in der Startelf, wird zur Pause aber ausgewechselt.

AC Milan Zachary Athekame

Zur Pause eingewechselt wird dagegen Athekame bei Milan. Er kann die 0:2-Pleite gegen Sassuolo aber auch nicht mehr verhindern.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari steht in der Startelf und wird nach 65 Minuten ausgewechselt. Nach einem Ballverlust des Nati-Spielers geht Sassuolo früh in Führung.

Sassuolo Ulisses Garcia

Starker Auftritt von Garcia gegen Milan. Er spielt als Linksverteidiger durch.

Genua Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt verletzt.

Pisa Michel Aebischer

Nach der 1:2-Pleite gegen Lecce steht Pisa als Absteiger fest. Aebischer spielt im zentralen Mittelfeld durch und wird verwarnt. Nach der Saison wechselt Aebischer zurück zu Stammklub Bologna.

Pisa Daniel Denoon

Denoon wird wohl den Gang in die Serie B antreten. Aktuell fehlt er Pisa mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.

Pisa Filip Stojilkovic

Der frühere U21-Nati-Spieler Stojilkovic bleibt auch in seinem zehnten Serie-A-Spiel ohne Torerfolg. Er besitzt in Pisa noch einen Vertrag bis 2029.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez spielt beim lockeren 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Oviedo durch und zeigt eine grundsolide Leistung.

Valencia Eray Cömert

Sitzt bei der 0:2-Heimniederlage gegen Atlético Madrid 90 Minuten auf der Bank.

Valencia Filip Ugrinic

Startet gegen Atlético, kann sich aber kaum in Szene setzen und wird nach 59 Minuten ausgewechselt.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla spielt am Montagabend um 21 Uhr zuhause gegen Real Sociedad. Ein Sieg ist Pflicht, der FC Sevilla liegt derzeit nämlich auf einem Abstiegsplatz, welchen man mit drei Punkten verlassen könnte.

Sevilla Ruben Vargas

Sevilla spielt am Montagabend um 21 Uhr zuhause gegen Real Sociedad.

Sevilla FC - Real Sociedad de Fútbol Mo 04.05. 20:45 - 23:00 ∙ blue Sport Live ∙ Sevilla FC - Real Sociedad de Fútbol Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 6h 31min 50sek

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Beim Auswärtssieg gegen Metz einmal mehr nur Ersatz von Lukas Hradecky.

AS Monaco Denis Zakaria

Der Captain spielt als rechter Innenverteidiger durch. Beim Gegentor durch einen Freistoss ist er schuldlos. Nach dem 0:1 kann Monaco aufdrehen und kommt in der 91. Minute durch Ansu Fati noch zum Siegtreffer.

Stade Rennes Breel Embolo

Rennes verliert in Lyon mit 2:4. Embolo bleibt dabei ohne Scorerpunkt. Für Rennes ist die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um die Champions League.

Lorient Yvon Mvogo

PSG schont gegen Lorient seine besten Spieler für den Champions-League-Knüller gegen die Bayern. So schafft es der Gast, sich ein 2:2 und damit einen Punkt zu holen. Beim 0:1 macht Mvogo keine gute Figur, beim zweiten Gegentor wird der Ball unhaltbar abgelenkt. Sonst kriegt Mvogo auch Hilfe von der Torumrandung: Zwei Mal rettet der Pfosten, einmal die Latte.

Le Havre Felix Mambimbi

Beim 1:1 in Lille zwar im Aufgebot, aber ohne Einsatz.

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