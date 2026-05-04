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Söldner-Check Kobel ärgert sich über Mitspieler ++ Zwei Schweizer feiern Meistertitel, drei steigen ab

Patrick Lämmle

4.5.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

,

Jan Arnet, Sandro Zappella

04.05.2026, 14:06

04.05.2026, 14:12

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Den Champions-League-Platz hat sich der BVB bereits gesichert, vielleicht ist deshalb etwas die Spannung weg im Team. Dortmund verliert das Borussen-Duell auswärts gegen Gladbach verdient mit 0:1. Der Nati-Goalie zeigt einige starke Paraden, beim späten Siegestor von Haris Tabakovic ist er machtlos. 

Nach dem Spiel ärgert sich Kobel über den Lustlos-Auftritt seiner Teamkollegen. «Wir alle haben einen Vertrag für die ganze Saison unterschrieben und nicht nur für 31 Spiele und müssen auch angesichts dessen performen», wird er in der «Bild» zitiert. «Wir haben auch noch ein bisschen Verantwortung, um das Ding gut zu Ende zu bringen!»

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Elvedi bringt die Gladbacher in der ersten Halbzeit vermeintlich in Führung, der Treffer zählt aber nicht, weil Elvedi im Abseits steht. Defensiv präsentieren sich die Fohlen ganz stark und lassen kaum BVB-Chancen zu.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Mit den Köpfen sind die Freiburger womöglich schon im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals (am Donnerstag um 21 Uhr live auf blue Sport) gegen Braga. Gegen Wolfsburg kommt der SCF nicht über ein 1:1 hinaus. Manzambi spielt dabei aber gross auf, liefert mit einer butterweichen Flanke den Assist zum Ausgleichstreffer und vergibt in der Schlussphase noch eine grosse Chance aufs 2:1.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Verteidiger darf zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga von Beginn an ran. Nach knapp einer Stunde wird er, kurz nach einer starken Rettungstat, ausgewechselt. 

Rouven Vuk TARNUTZER FR halbe Figur, Halbfigur, halber Koerper, Fussball 1. Bundesliga, 31.Spieltag, matchday31, Spieltag31, Borussia Dortmund DO - SC Freiburg FR 4-0 am 21.03.2026 in Dortmund/ Deutschland. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Â *** Rouven Vuk TARNUTZER FR half figure, half figure, half body, Football 1 Bundesliga, 31 Spieltag, matchday31, Spieltag31, Borussia Dortmund DO SC Freiburg FR 4 0 am 21 03 2026 in Dortmund Germany DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Â
 

Freiburg

Rouven Tarnutzer

In der Vorwoche kam der 18-Jährige zu seinem Debüt in der Bundesliga. Gegen Wolfsburg steht er nicht im Freuburg-Kader. 

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Steht beim 4:1-Sieg gegen Leipzig nicht auf dem Matchblatt.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Eine Muskelverletzung setzte den Verteidiger wochenlang ausser Gefecht. Gegen Union Berlin gibt Schmied 10 Minuten vor dem Abfiff sein Comeback. Köln kassiert in den Schlussminuten zwar noch den 2:2-Ausgleich, der Klassenerhalt ist damit aber so gut wie sicher.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Beim 3:1-Sieg in Bremen spielt Rieder wie gewohnt im zentralen Mittelfeld durch. Er leitet das Tor zum 1:0 ein.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Vor dem Gegentreffer kann er den Ball nicht richtig klären und trägt deshalb auch eine Mitschuld. Ansonsten aber ein solider Auftritt von Zesiger.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Er kommt zum wiederholten Mal nicht zum Einsatz.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Den Stammplatz hat Amenda in der Frankfurt-Abwehr aktuell auf sicher, bei der 1:2-Pleite gegen den HSV sieht der Abwerhühne aber nicht immer gut aus. Beim zweiten Gegentreffer verliert Amenda Torschütze Vieira aus den Augen und steht komplett im Schilf.

 

HSV

Miro Muheim

Muheims Saison ist nach einer Sprunggelenksverletzung wohl bereits zu Ende. Belibt zu hoffen, dass der Linksverteidiger rechtzeitig für die WM wieder fit wird.

Verletzung am rechten Sprunggelenk. Nati-Verteidiger Miro Muheim bangt um WM-Teilnahme

Verletzung am rechten SprunggelenkNati-Verteidiger Miro Muheim bangt um WM-Teilnahme

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Wie schon letzte Woche gegen Bremen steht Jaquez auch im Auswärtsspiel gegen Hoffenheim in der Startelf. Stuttgart kassiert beim spektakulären 3:3 zwar drei Gegentreffer, Jaquez gehört dabei aber nicht zu den Schuldigen.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Die Mission Klassenerhalt ist geschafft! Mit einem 2:1-Sieg gegen St. Pauli sicher sich Mainz den Verbleib in der Bundesliga. Widmer macht ein sehr gutes Spiel und gibt nach einem einem starken Vorstoss die Torvorlage zum zwischenzeitlichen 2:0.

Mission erfüllt. Urs Fischer schafft mit Mainz vorzeitig den Klassenerhalt

Mission erfülltUrs Fischer schafft mit Mainz vorzeitig den Klassenerhalt

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Heidenheim wahrt sich mit einem 3:3 auswärts beim grossen Bayern München die Chance auf den Relegationsplatz. Stergiou sieht das Spektakel von der Bank aus.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Nach zwei Niederlagen in Folge holt Sunderland auswärts gegen Wolverhampton einen Punkt (1:1). Xhaka liefert mit einem perfekten Eckball den Assist zum Führungstreffer und hat in der Schlussphase noch eine gute Chance aufs Siegestor – sein Schuss aus 18 Metern geht aber knapp am Tor vorbei.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nottingham spielt am Montag auswärts gegen Chelsea – und blickt bereits mit Vorfreude aufs Halbfinal-Rückspiel in der Europa League. Am Donnerstag wollen Ndoye und Co. den 1:0-Vorsprung gegen Aston Villa verwalten und ins Finale einziehen.

Aston Villa FC - Nottingham Forest FC
Aston Villa FC - Nottingham Forest FC

Do 07.05. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Aston Villa FC - Nottingham Forest FC

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Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Fehlt weiterhin verletzt. Ohne den Verteidiger gewinnt Newcastle gegen Brighton 3:1. 

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Okafor präsentiert sich weiter in Topform. Sein Treffer beim 3:1 gegen Burnley ist schon das achte Saisontor des 25-Jährigen. In seinen letzten sieben Premier-League-Spielen hat Okafor sechs Tore geschossen und einen Assist gegeben.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Endlich ist es soweit: Amdouni gibt nach seinem Kreuzbandriss das Comeback. Gegen Leeds wird er in der Schlussphase eingewechselt. Es ist der erste Einsatz des 25-Jährigen in dieser Saison. 

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Mit einem 2:0-Sieg gegen Parma sichert sich Inter Mailand vorzeitig den Scudetto. Für Sommer ist es der dritte Meistertitel der letzten vier Jahre. Vor seinem Wechsel nach Mailand gewann der Keeper mit Bayern die Bundesliga.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Wie Sommer hat auch Akanji im Spiel gegen Parma nicht viel zu tun. Souverän gewinnt Inter die Partie, danach wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Mittlerweile ist klar, dass Inter die Kaufoption für den ausgeliehenen Akanji ziehen wird. 15 Millionen Euro werden für ihn an Manchester City überwiesen – was für ein Schnäppchen!

 

Parma

Sascha Britschgi

Britschgi kommt bei Parma nicht zum Einsatz.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Bologna spielt gegen Cagliari 0:0. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Auch Sohm steht bei Bologna in der Startelf, wird zur Pause aber ausgewechselt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Zur Pause eingewechselt wird dagegen Athekame bei Milan. Er kann die 0:2-Pleite gegen Sassuolo aber auch nicht mehr verhindern.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari steht in der Startelf und wird nach 65 Minuten ausgewechselt. Nach einem Ballverlust des Nati-Spielers geht Sassuolo früh in Führung.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Starker Auftritt von Garcia gegen Milan. Er spielt als Linksverteidiger durch.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Goalie fehlt verletzt.

 

Pisa

Michel Aebischer

Nach der 1:2-Pleite gegen Lecce steht Pisa als Absteiger fest. Aebischer spielt im zentralen Mittelfeld durch und wird verwarnt. Nach der Saison wechselt Aebischer zurück zu Stammklub Bologna.

Niederlage gegen Lecce. Schweizer Trio steigt mit Pisa aus der Serie A ab

Niederlage gegen LecceSchweizer Trio steigt mit Pisa aus der Serie A ab

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon wird wohl den Gang in die Serie B antreten. Aktuell fehlt er Pisa mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.

epa12927124 Pisa's Filip Stojilkovic loks on during the Italian Serie A soccer match Pisa SC vs US Lecce at Arena Garibaldi stadium in Pisa, Italy, 01 May 2026. EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA
 

Pisa

Filip Stojilkovic

Der frühere U21-Nati-Spieler Stojilkovic bleibt auch in seinem zehnten Serie-A-Spiel ohne Torerfolg. Er besitzt in Pisa noch einen Vertrag bis 2029.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Rodriguez spielt beim lockeren 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Oviedo durch und zeigt eine grundsolide Leistung.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Sitzt bei der 0:2-Heimniederlage gegen Atlético Madrid 90 Minuten auf der Bank. 

 

Valencia

Filip Ugrinic

Startet gegen Atlético, kann sich aber kaum in Szene setzen und wird nach 59 Minuten ausgewechselt.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sevilla spielt am Montagabend um 21 Uhr zuhause gegen Real Sociedad. Ein Sieg ist Pflicht, der FC Sevilla liegt derzeit nämlich auf einem Abstiegsplatz, welchen man mit drei Punkten verlassen könnte.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Sevilla spielt am Montagabend um 21 Uhr zuhause gegen Real Sociedad.

Sevilla FC - Real Sociedad de Fútbol
Sevilla FC - Real Sociedad de Fútbol

Mo 04.05. 20:45 - 23:00 ∙ blue Sport Live ∙ Sevilla FC - Real Sociedad de Fútbol

Mit tv.blue.ch mieten

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Beim Auswärtssieg gegen Metz einmal mehr nur Ersatz von Lukas Hradecky.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Der Captain spielt als rechter Innenverteidiger durch. Beim Gegentor durch einen Freistoss ist er schuldlos. Nach dem 0:1 kann Monaco aufdrehen und kommt in der 91. Minute durch Ansu Fati noch zum Siegtreffer.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Rennes verliert in Lyon mit 2:4. Embolo bleibt dabei ohne Scorerpunkt. Für Rennes ist die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um die Champions League.

 

Lorient

Yvon Mvogo

PSG schont gegen Lorient seine besten Spieler für den Champions-League-Knüller gegen die Bayern. So schafft es der Gast, sich ein 2:2 und damit einen Punkt zu holen. Beim 0:1 macht Mvogo keine gute Figur, beim zweiten Gegentor wird der Ball unhaltbar abgelenkt. Sonst kriegt Mvogo auch Hilfe von der Torumrandung: Zwei Mal rettet der Pfosten, einmal die Latte. 

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Beim 1:1 in Lille zwar im Aufgebot, aber ohne Einsatz.

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