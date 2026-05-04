Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Den Champions-League-Platz hat sich der BVB bereits gesichert, vielleicht ist deshalb etwas die Spannung weg im Team. Dortmund verliert das Borussen-Duell auswärts gegen Gladbach verdient mit 0:1. Der Nati-Goalie zeigt einige starke Paraden, beim späten Siegestor von Haris Tabakovic ist er machtlos.
Nach dem Spiel ärgert sich Kobel über den Lustlos-Auftritt seiner Teamkollegen. «Wir alle haben einen Vertrag für die ganze Saison unterschrieben und nicht nur für 31 Spiele und müssen auch angesichts dessen performen», wird er in der «Bild» zitiert. «Wir haben auch noch ein bisschen Verantwortung, um das Ding gut zu Ende zu bringen!»
Gladbach
Nico Elvedi
Elvedi bringt die Gladbacher in der ersten Halbzeit vermeintlich in Führung, der Treffer zählt aber nicht, weil Elvedi im Abseits steht. Defensiv präsentieren sich die Fohlen ganz stark und lassen kaum BVB-Chancen zu.
Freiburg
Johan Manzambi
Mit den Köpfen sind die Freiburger womöglich schon im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals (am Donnerstag um 21 Uhr live auf blue Sport) gegen Braga. Gegen Wolfsburg kommt der SCF nicht über ein 1:1 hinaus. Manzambi spielt dabei aber gross auf, liefert mit einer butterweichen Flanke den Assist zum Ausgleichstreffer und vergibt in der Schlussphase noch eine grosse Chance aufs 2:1.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Der U21-Nati-Verteidiger darf zum dritten Mal in Folge in der Bundesliga von Beginn an ran. Nach knapp einer Stunde wird er, kurz nach einer starken Rettungstat, ausgewechselt.
Freiburg
Rouven Tarnutzer
In der Vorwoche kam der 18-Jährige zu seinem Debüt in der Bundesliga. Gegen Wolfsburg steht er nicht im Freuburg-Kader.
Bayer Leverkusen
Jonas Omlin
Steht beim 4:1-Sieg gegen Leipzig nicht auf dem Matchblatt.
1. FC Köln
Joël Schmied
Eine Muskelverletzung setzte den Verteidiger wochenlang ausser Gefecht. Gegen Union Berlin gibt Schmied 10 Minuten vor dem Abfiff sein Comeback. Köln kassiert in den Schlussminuten zwar noch den 2:2-Ausgleich, der Klassenerhalt ist damit aber so gut wie sicher.
Augsburg
Fabian Rieder
Beim 3:1-Sieg in Bremen spielt Rieder wie gewohnt im zentralen Mittelfeld durch. Er leitet das Tor zum 1:0 ein.
Augsburg
Cédric Zesiger
Vor dem Gegentreffer kann er den Ball nicht richtig klären und trägt deshalb auch eine Mitschuld. Ansonsten aber ein solider Auftritt von Zesiger.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Er kommt zum wiederholten Mal nicht zum Einsatz.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Den Stammplatz hat Amenda in der Frankfurt-Abwehr aktuell auf sicher, bei der 1:2-Pleite gegen den HSV sieht der Abwerhühne aber nicht immer gut aus. Beim zweiten Gegentreffer verliert Amenda Torschütze Vieira aus den Augen und steht komplett im Schilf.
HSV
Miro Muheim
Muheims Saison ist nach einer Sprunggelenksverletzung wohl bereits zu Ende. Belibt zu hoffen, dass der Linksverteidiger rechtzeitig für die WM wieder fit wird.
Stuttgart
Luca Jaquez
Wie schon letzte Woche gegen Bremen steht Jaquez auch im Auswärtsspiel gegen Hoffenheim in der Startelf. Stuttgart kassiert beim spektakulären 3:3 zwar drei Gegentreffer, Jaquez gehört dabei aber nicht zu den Schuldigen.
Mainz 05
Silvan Widmer
Die Mission Klassenerhalt ist geschafft! Mit einem 2:1-Sieg gegen St. Pauli sicher sich Mainz den Verbleib in der Bundesliga. Widmer macht ein sehr gutes Spiel und gibt nach einem einem starken Vorstoss die Torvorlage zum zwischenzeitlichen 2:0.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Heidenheim wahrt sich mit einem 3:3 auswärts beim grossen Bayern München die Chance auf den Relegationsplatz. Stergiou sieht das Spektakel von der Bank aus.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Nach zwei Niederlagen in Folge holt Sunderland auswärts gegen Wolverhampton einen Punkt (1:1). Xhaka liefert mit einem perfekten Eckball den Assist zum Führungstreffer und hat in der Schlussphase noch eine gute Chance aufs Siegestor – sein Schuss aus 18 Metern geht aber knapp am Tor vorbei.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Nottingham spielt am Montag auswärts gegen Chelsea – und blickt bereits mit Vorfreude aufs Halbfinal-Rückspiel in der Europa League. Am Donnerstag wollen Ndoye und Co. den 1:0-Vorsprung gegen Aston Villa verwalten und ins Finale einziehen.
Do 07.05. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Aston Villa FC - Nottingham Forest FC
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Event-Start in: 3T 6h 11min 50sek
Newcastle
Fabian Schär
Fehlt weiterhin verletzt. Ohne den Verteidiger gewinnt Newcastle gegen Brighton 3:1.
Leeds United
Noah Okafor
Okafor präsentiert sich weiter in Topform. Sein Treffer beim 3:1 gegen Burnley ist schon das achte Saisontor des 25-Jährigen. In seinen letzten sieben Premier-League-Spielen hat Okafor sechs Tore geschossen und einen Assist gegeben.
Burnley
Zeki Amdouni
Endlich ist es soweit: Amdouni gibt nach seinem Kreuzbandriss das Comeback. Gegen Leeds wird er in der Schlussphase eingewechselt. Es ist der erste Einsatz des 25-Jährigen in dieser Saison.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Mit einem 2:0-Sieg gegen Parma sichert sich Inter Mailand vorzeitig den Scudetto. Für Sommer ist es der dritte Meistertitel der letzten vier Jahre. Vor seinem Wechsel nach Mailand gewann der Keeper mit Bayern die Bundesliga.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Wie Sommer hat auch Akanji im Spiel gegen Parma nicht viel zu tun. Souverän gewinnt Inter die Partie, danach wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Mittlerweile ist klar, dass Inter die Kaufoption für den ausgeliehenen Akanji ziehen wird. 15 Millionen Euro werden für ihn an Manchester City überwiesen – was für ein Schnäppchen!
Parma
Sascha Britschgi
Britschgi kommt bei Parma nicht zum Einsatz.
Bologna
Remo Freuler
Bologna spielt gegen Cagliari 0:0. Freuler spielt im zentralen Mittelfeld durch.
Bologna
Simon Sohm
Auch Sohm steht bei Bologna in der Startelf, wird zur Pause aber ausgewechselt.
AC Milan
Zachary Athekame
Zur Pause eingewechselt wird dagegen Athekame bei Milan. Er kann die 0:2-Pleite gegen Sassuolo aber auch nicht mehr verhindern.
AC Milan
Ardon Jashari
Jashari steht in der Startelf und wird nach 65 Minuten ausgewechselt. Nach einem Ballverlust des Nati-Spielers geht Sassuolo früh in Führung.
Sassuolo
Ulisses Garcia
Starker Auftritt von Garcia gegen Milan. Er spielt als Linksverteidiger durch.
Genua
Benjamin Siegrist
Der Goalie fehlt verletzt.
Pisa
Michel Aebischer
Nach der 1:2-Pleite gegen Lecce steht Pisa als Absteiger fest. Aebischer spielt im zentralen Mittelfeld durch und wird verwarnt. Nach der Saison wechselt Aebischer zurück zu Stammklub Bologna.
Pisa
Daniel Denoon
Denoon wird wohl den Gang in die Serie B antreten. Aktuell fehlt er Pisa mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.
Pisa
Filip Stojilkovic
Der frühere U21-Nati-Spieler Stojilkovic bleibt auch in seinem zehnten Serie-A-Spiel ohne Torerfolg. Er besitzt in Pisa noch einen Vertrag bis 2029.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Rodriguez spielt beim lockeren 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Oviedo durch und zeigt eine grundsolide Leistung.
Valencia
Eray Cömert
Sitzt bei der 0:2-Heimniederlage gegen Atlético Madrid 90 Minuten auf der Bank.
Valencia
Filip Ugrinic
Startet gegen Atlético, kann sich aber kaum in Szene setzen und wird nach 59 Minuten ausgewechselt.
Sevilla
Djibril Sow
Sevilla spielt am Montagabend um 21 Uhr zuhause gegen Real Sociedad. Ein Sieg ist Pflicht, der FC Sevilla liegt derzeit nämlich auf einem Abstiegsplatz, welchen man mit drei Punkten verlassen könnte.
Sevilla
Ruben Vargas
Sevilla spielt am Montagabend um 21 Uhr zuhause gegen Real Sociedad.
Mo 04.05. 20:45 - 23:00 ∙ blue Sport Live ∙ Sevilla FC - Real Sociedad de Fútbol
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Event-Start in: 6h 31min 50sek
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Beim Auswärtssieg gegen Metz einmal mehr nur Ersatz von Lukas Hradecky.
AS Monaco
Denis Zakaria
Der Captain spielt als rechter Innenverteidiger durch. Beim Gegentor durch einen Freistoss ist er schuldlos. Nach dem 0:1 kann Monaco aufdrehen und kommt in der 91. Minute durch Ansu Fati noch zum Siegtreffer.
Stade Rennes
Breel Embolo
Rennes verliert in Lyon mit 2:4. Embolo bleibt dabei ohne Scorerpunkt. Für Rennes ist die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um die Champions League.
Lorient
Yvon Mvogo
PSG schont gegen Lorient seine besten Spieler für den Champions-League-Knüller gegen die Bayern. So schafft es der Gast, sich ein 2:2 und damit einen Punkt zu holen. Beim 0:1 macht Mvogo keine gute Figur, beim zweiten Gegentor wird der Ball unhaltbar abgelenkt. Sonst kriegt Mvogo auch Hilfe von der Torumrandung: Zwei Mal rettet der Pfosten, einmal die Latte.
Le Havre
Felix Mambimbi
Beim 1:1 in Lille zwar im Aufgebot, aber ohne Einsatz.