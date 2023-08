Gregor Kobel droht den Saisonstart zu verpassen Keystone

Der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel erleidet gemäss einem Bericht der «Ruhr Nachrichten» beim 3:2-Sieg von Borussia Dortmund im Testspiel gegen Manchester United einen leichten Muskelfaserriss.

Der Einsatz des 25-Jährigen im ersten Pflichtspiel des BVB in der kommenden Saison am 12. August im deutschen Cup beim TSV Schott Mainz soll fraglich sein. Eine Woche später startet Dortmund zu Hause gegen Köln in die Meisterschaft.

SDA