Daniel Svensson trifft auf Zuspiel von Jobe Bellingham zum 1:0-Siegtor für den BVB Keystone

Borussia Dortmund und die Brasilianer von Fluminense schaffen an der Klub-WM in den USA den Sprung in die Achtelfinals.

Keystone-SDA SDA

Der BVB mit dem Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel wurde seiner Favoritenrolle im letzten Vorrundenspiel gegen HD Ulsan aus Südkorea mit einem 1:0-Sieg in Cincinnati gerecht. Damit schliesst der Bundesligist die Gruppe F auf Platz 1 ab. Fluminense genügte in Miami gegen den südafrikanischen Serienmeister Mamelodi Sundowns ein torloses Remis zum Einzug in die K.o.-Phase.

Den einzigen Treffer für die überlegenen aber wenig effizienten Dortmunder erzielte der Schwede Daniel Svensson in der 36. Minute. Ihren Achtelfinalgegner kennen der BVB und Fluminense noch nicht. Es wird ein Team aus der Gruppe E mit Champions-League-Finalist Inter Mailand um den Schweizer Goalie Yann Sommer sein.

Mehr Videos aus dem Ressort