Gregor Kobel kann den Schuss von Benjamin Nygren nicht entschärfen. KEYSTONE

Die Schweiz startet stark gegen Schweden und geht früh in Führung, doch ein Gegentor nach 497 Minuten ohne Treffer bringt Kobel und die Nati aus dem Tritt.

Nach vier Spielen ohne Gegentor in der WM-Qualifikation konnte ein Gegner Gregor Kobel bezwingen. Dabei ist der Nati-Goalie die erste halbe Stunde arbeitslos war, ehe die erste Strafraumaktion der Schweden in der 33. Minute gleich zum 1:1 reichte. Der Zürcher war zwar noch am Ball von Benjamin Nygren dran, konnte aber den Einschlag nicht mehr verhindern.

Für die Schweiz und Kobel riss mit dem Gegentor eine Serie von davor 497 Länderspielminuten (das sind über 8 Stunden) ohne ein Gegentor. Der davor letzte Gegentreffer was das zwischenzeitliche 2:3 der Mexikaner im Juni beim 4:2-Testspielerfolg der Schweizer.

Für die Gäste endete gleichzeitig eine Durststrecke von 346 Minuten ohne Tor bei WM-Qualifikation Europa, ihre längste seit 336 torlosen Minuten zwischen dem 10. September 2008 und dem 10. Juni 2009.