Als letztes Team qualifiziert sich Borussia Dortmund für die Viertelfinals der Klub-WM. Das Team mit dem Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel gewinnt gegen Monterrey 2:1.

Ein Doppelpack von Serhou Guirassy in der starken ersten Dortmunder Halbzeit reichte dem in der zweiten Hälfte umso stärker nachlassenden BVB zum Sieg. German Berterame schoss das Anschlusstor für Monterrey, das bis zum Spielende immer wieder am starken Kobel scheiterte.

Damit ist der BVB um weitere 13,125 Millionen US-Dollar reicher und trifft im Viertelfinal in der Nacht auf Sonntag (4.00 Uhr) in East Rutherford auf Xabi Alonsos Real. Allerdings wird Dortmund dann der neue Top-Star Jobe Bellingham fehlen und sein Bruderduell mit dem früheren Dortmunder Jude Bellingham verpassen. Der 19-jährige Engländer sah früh eine völlig unnötige Gelbe Karte – es war seine zweite im laufenden Turnier.

Mit Borussia Dortmund und Bayern München hat Deutschland nun wie Brasilien (Fluminense und Palmeiras) zwei Vertreter im Viertelfinal. Dazu kommen je ein Vertreter aus England (Chelsea), Frankreich (Paris Saint-Germain), Spanien (Real Madrid) und Saudi-Arabien (Al-Hilal).

