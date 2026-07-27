Der «Kicker» veröffentlicht alle sechs Monate ein Ranking der besten Spieler der Bundesliga. Mittendrin sind dabei auch vier Schweizer: Gregor Kobel, Nico Elvedi, Johan Manzambi und Fabian Rieder.

Das deutsche Fussballmagazin «Kicker» hat seine Sommerrangliste veröffentlicht, die auf den Leistungen in der zweiten Saisonhälfte 2025/26 basiert.

Bei den Torhütern schwang wieder Gregor Kobel oben hinaus. Der 28-jährige Zürcher wird in der Rangliste als «Internationale Klasse» eingestuft. Der Nati-Keeper schafft es auch in die Top-11. Bei seiner aktuellen Wertung heisst es:

«Stellte den Dortmunder Vereinsrekord mit insgesamt 15 Spielen ohne Gegentreffer ein. Der Sieger der Winter-Rangliste zeigte auch in dieser Halbserie seine bekannten Stärken auf der Linie mit tollen Reflexen, zeichnete sich aber auch mit Strafraumbeherrschung aus. Wurde in der Liga nie schlechter als 3,0 benotet, leistete sich aber in den Play-offs zur Champions League einen folgenreichen Fehlpass in Bergamo, der zum Aus führte. War aber bei der WM wieder ein fehlerloser und Sicherheit ausstrahlender Rückhalt für die Schweiz, entschied das Elfmeterschiessen im Achtelfinale gegen Kolumbien und wurde ‹Spieler des Spiels›.»

Kicker-Rangliste der Torhüter Weltklasse : Keiner.

: Keiner. Internationale Klasse :

1. Gregor Kobel, Dortmund

2. Noah Atubolu, Freiburg

3. Daniel Heuer Fernandes, Hamburg

4. Jonas Urbig, Bayern

: 1. Dortmund 2. Noah Atubolu, Freiburg 3. Daniel Heuer Fernandes, Hamburg 4. Jonas Urbig, Bayern Nationale Klasse:

5. Mio Backhaus, Bremen

6. Nicolas Moritz, Gladbach

7. Oliver Baumann, Hoffenheim

8. Alexander Nübel, Stuttgart

9. Daniel Batz, Mainz

10. Manuel Neuer, Bayern

11. Maarten Vandevoordt, Leipzig

In der zentralen Abwehr schaffte es Nico Elvedi in die Liste. Der «Kicker» schreibt über den 29-jährigen Gladbach-Legionär:

KEYSTONE

«Vor allem in den K.-o.-Spielen der WM überzeugte Nico Elvedi für die Schweizer Nationalmannschaft, lieferte beim 2:0 gegen Algerien (Note 2,5), beim Elferschiessen-Erfolg gegen Kolumbien (2,0) und auch beim bitteren 1:3 gegen Argentinien nach Verlängerung (2,5) gute Leistungen. Auch davor eine Bank für die Nati. Diese Auftritte machten die schwächeren Liga-Partien (fünfmal 4,0 oder schlechter bis hin zur 5,5) im Gladbach-Trikot wett. Sonst war Elvedi in einer komplizierten Borussia-Saison durch seine präzisen langen Bälle, die reduzierte Fehlerquote und viele finale Rettungsaktionen einer der wenigen Lichtblicke. Die kicker-Redaktion sah den Schweizer per klarem Votum an der Spitze der Nationalen Klasse.»

Kicker-Rangliste Innenverteidigung Weltklasse : Keiner

: Keiner Internationale Klasse:

1. Dayot Upamecano, Bayern München

2. Matthias Ginter, Freiburg

3. Jonathan Tah, Bayern

4. Edmond Tapsoba, Leverkusen

5. Nico Schlotterbeck, Dortmund

6. Jeff Chabot, Stuttgart

7. Luka Vuskovic, Hamburg

1. Dayot Upamecano, Bayern München 2. Matthias Ginter, Freiburg 3. Jonathan Tah, Bayern 4. Edmond Tapsoba, Leverkusen 5. Nico Schlotterbeck, Dortmund 6. Jeff Chabot, Stuttgart 7. Luka Vuskovic, Hamburg Nationale Klasse:

8. Nico Elvedi, Gladbach

9. Waldemar Anton, Dortmund

10. Nicolas Capaldo, Hamburg

11. Albian Hajdari, Hoffenheim

12. Ozan Kabak, Hoffenheim

13. Ramy Bensebaini, Dortmund

14. Finn Jeltsch, Stuttgart

15. Min-Jae Kim, Bayern München

16. Patrick Mainka, Heidenheim

17. Jarell Quansah, Leverkusen

Gar in die «internationale Klasse» reicht es für Johan Manzambi, der im zentralen Mittelfeld den dritten Rang belegt.

«An der WM ging der Stern von Johan Manzambi zweifelsohne auch auf internationaler Ebene so richtig auf. Fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists) in vier Einsätzen für die Schweiz belegten einmal mehr, welch Ausnahmespieler da beim SC Freiburg herangereift ist – als der er auf Bundesliga-Ebene ja längst schon galt. Sieben Tore und elf Assists waren es in 47 Pflichtspielen der abgelaufenen Saison, die ihn bereits vor dem Turnier zum Spekulationsobjekt auf dem Transfermarkt haben werden lassen», ist im «Kicker» zu lesen.

«Was auch bedingt ist durch seine Vielseitigkeit: Der 20-Jährige kann wie im Nationalteam in offensiverer Rolle auch auf der Seite agieren, auf der Zehn, auf der Acht – im Breisgau wiederum war er meist als offensiver Part der Doppelsechs gefragt. Vereinzelt liess er sich auch mal zu Nachlässigkeiten hinreissen, doch wie er sich dann in der entscheidenden Saisonphase insbesondere in der Europa League noch mal steigerte, offenbarte, wie viel Potenzial noch in Manzambi steckt. Im Juli wurde er durch seinen Wechsel zu Aston Villa für ein Ablösepaket inklusive möglicher Boni von knapp 70 Millionen Euro mit grossem Abstand zum neuen Freiburger Rekordverkauf.»

Kicker-Rangliste der def./zentralen Mittelfeldspieler Weltklasse : Keiner.

: Keiner. Internationale Klasse :

1. Joshua Kimmich, Bayern München

2. Kaishu Sano, Mainz

3. Johan Manzambi , Freiburg

: 1. Joshua Kimmich, Bayern München 2. Kaishu Sano, Mainz 3. , Freiburg Nationale Klasse:

4. Felix Nmecha, Dortmund

5. Tom Bischof, Bayern München

6. Leon Avdullahu, Hoffenheim

7. Angelo Stiller, Stuttgart

8. Leon Goretzka, Bayern

9. Alex Garcia, Leverkusen

10. Marcel Sabitzer, Dortmund

11. Wouter Burger, Hoffenheim

12. Xaver Schlager, RB Leipzig

13. Albert Sambi Lokonga, Hamburg

14. Jens Stage, Bremen

15. Nicolas Seiwald, RB Leipzig

16. Aleksandar Pavlovic, Bayern München

Auch Fabian Rieder spielte sich in den erlauchten Kreis – Rang 13 (nationale Klasse) für ihn.

IMAGO/DeFodi Images

«Würde es im Fussball eine Plus-Minus-Statistik wie im Basketball oder Eishockey geben, hätte Fabian Rieder eine enttäuschende WM erlebt. Der Schweizer war bis zum Viertelfinale bei keinem Treffer seines Teams auf dem Platz. Dazu kommt die vergebene Grosschance gegen Algerien. Deutlich besser lief es beim FC Augsburg, wo er drei Tore, zwei Vorlagen und mehrere gute Noten beisteuerte», schreibt das Fachmagazin.

In den erlauchten Kreis der «Weltklasse» schafften es heuer nur Michael Olise (Aussenbahn offensiv, Bayern) sowie Harry Kane (Sturm, Bayern).

Kicker-Rangliste Aussenbahn offensiv Weltklasse:

1. Michael Olise, Bayern München

1. Michael Olise, Bayern München Internationale Klasse :

2. Luis Diaz, Bayern München

3. Yan Diomande, RB Leipzig

: 2. Luis Diaz, Bayern München 3. Yan Diomande, RB Leipzig Nationale Klasse:

4. Chris Führich, Stuttgart

5. Bazoumana Touré Hoffenheim

6. Lennart Karl, Bayern München

7. Antonio Nusa, RB Leipzig

8. Jamie Leweling, Stuttgart

9. Niklas Beste, Freiburg

10. Jakub Kaminski, Köln

11. Brajan Gruda, RB Leipzig

12. Vincenzo Grifo, Freiburg

13. Fabian Rieder, Augsburg

14. Alexander Prass, Hoffenheim

Kicker-Rangliste Sturm Weltklasse:

1. Harry Kane, Bayern München

1. Harry Kane, Bayern München Internationale Klasse

2. Deniz Undav, Stuttgart

2. Deniz Undav, Stuttgart Nationale Klasse

3. Igor Matanovic, Freiburg

4. Fisnik Asllani, Hoffenheim

5. Serhou Guirassy, Dortmund

6. Patrick Schick, Leverkusen

7. ErmedinDemirovic, Stuttgart

8. Said El Mala, Köln

9. Ragnar Ache, Köln

10. Philipp Tietz, Mainz