Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Philipp Köhn

Köhn brilliert am Samstag bei Monacos 3:1-Sieg in Reims mit mehreren starken Paraden und hext den Fürstenklub damit zurück an die Tabellenspitze. Der 35-Jährige wird von der Fachzeitung «L'Equipe» sogar ins Team der Runde der Ligue 1 gewählt. Auf ein Nati-Aufgebot wartete Köhn übrigens vergeblich.

St. Reims – Monaco 1:3 07.10.2023

Sevilla 🇪🇸 LaLiga Djibril Sow

Djibril Sow schiesst beim 2:2 gegen Rayo Vallecano sein erstes Tor für den FC Sevilla. In der 50. Minute zirkelt er den Ball per Schlenzer herrlich zum zwischenzeitlichen 1:2 in die Maschen.

Sevilla 🇩🇪 2. Bundesliga Miro Muheim

Ähnlich schön wie das Tor von Sow ist Miro Muheims Treffer für den Hamburger SV gegen Wehen Wiesbaden. Auch für den Linksverteidiger ist es das erste Saisontor. Richtig freuen kann sich der Ex-St.Galler nach Spielschluss aber nicht, denn der HSV kommt nach einem verschossenen Penalty in der Nachspielzeit nur zu einem 1:1.

Genk 🇧🇪 Jupiler Pro League Andi Zeqiri

Andi Zeqiri ist in Torlaune. Beim 1:1 gegen Gent erzielt der 24-Jährige schon seinen 3. Treffer im 7. Spiel für den KRC Genk. Ins aktuelle Nati-Aufgebot von Murat Yakin hat es Zeqiri allerdings nicht geschafft.

🙄 Das war wohl nichts

Wolfsburg 🇩🇪 Bundesliga Cédric Zesiger

Nach einer guten Startphase – Zesiger verhindert mit einer starken Rettungsaktion noch ein Gegentor – gibt es gegen Stuttgart (1:3) eine zweite Halbzeit zum Vergessen für den Ex-YB-Verteidiger. Erst verschuldet er den Penalty zum zwischenzeitlichen 1:1 und auch bei den anderen beiden Toren von Hattrick-Schütze Serhou Guirassy macht Zesiger nicht den sichersten Eindruck.

Lorient 🇫🇷 Ligue 1 Yvon Mvogo

Beim 3:3 gegen Lyon wird Mvogo gleich zweimal in der Goalie-Ecke erwischt (hier geht's zum Video). In den letzten fünf Spielen hat der 29-Jährige ganze 16 Gegentore kassiert. Insgesamt musste Mvogo schon 18 Mal hinter sich greifen. Lorient ist damit die Schiessbude der Ligue 1.

✍️ Weitere Spieler im Fokus

Mainz 05 🇩🇪 Bundesliga Edimilson Fernandes

In unseren letzten Söldner-Checks musste Fernandes mehr als einmal etwas unten durch. Und auch gegen Gladbach (2:2) sieht der 27-Jährige beim Tor zum 0:1 unglücklich aus, weil er den Assistgeber einfach unbedrängt flanken lässt. Clever ist aber, wie Fernandes nur wenig später bei einem Eckball auf Teamkollege Gruda ablegt, der den Ball aus der Distanz zum Ausgleich in die Maschen hämmert.

Mainz 05 🇩🇪 Bundesliga Silvan Widmer

Nach überstandener Sprunggelenksverletzung steht Widmer erstmals in dieser Saison wieder im Mainz-Kader. Zum Einsatz kommt er aber noch nicht und auch der Nati-Zusammenzug kommt zu früh.

Dortmund 🇩🇪 Bundesliga Gregor Kobel

Beim 4:2-Sieg über Union Berlin macht Kobel einen soliden Job. Der Grund, weshalb er hier erwähnt wird, ist aber nicht leistungsbezogen. Am Donnerstag hat der Keeper seinen Vertrag beim BVB bis 2028 verlängert.

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Leverkusen behauptet sich mit einem 3:0 im Derby gegen Köln an der Tabellenspitze. Xhaka hat beim zwischenzeitlichen 2:0 seine Füsse mit im Spiel. Bayer hat sechs der ersten sieben Saisonspiele gewonnen. Nur gegen Meister Bayern München gab es ein 2:2.

Chicago Fire 🇺🇸 Major League Soccer Xherdan Shaqiri

Chicago verliert gegen Charlotte 0:2, Xherdan Shaqiri Team droht damit erneut die Playoffs zu verpassen. Chicago tritt am 21. Oktober, dem letzten Spieltag, auswärts gegen New York City an. Als Elfter der Eastern Conference hat Chicago sein Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen.