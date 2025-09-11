  1. Privatkunden
Weg frei für die Champions League Köhn profitiert von Verletzung seines Kontrahenten

SDA

11.9.2025 - 20:36

Philipp Köhn dürfte mindestens die nächsten zwei Monate das Tor von Monaco hüten
Philipp Köhn dürfte mindestens die nächsten zwei Monate das Tor von Monaco hüten
Keystone

Monaco muss in den nächsten zwei Monaten ohne seinen Stammgoalie Lukas Hradecky auskommen. Diese Abwesenheit kommt dem Schweizer Philipp Köhn zugute.

Keystone-SDA

11.09.2025, 20:36

11.09.2025, 21:23

Wie der Klub aus dem Fürstentum bekannt gab, erlitt Hradecky im Spiel gegen Strasbourg eine Verstauchung des linken Knies mit einem Riss des Innenbandes. Ersatz zu verpflichten komme nicht infrage, stellte Generaldirektor Thiago Scuro klar: «Wir glauben an unsere Spieler.» Demnach dürfte der Schweizer Philipp Köhn während der Abwesenheit Hradeckys ins Tor der Monegassen zurückkehren.

Köhn spielt seit zwei Jahren in Monaco. In den vergangenen beiden Saisons kämpfte er mit Radoslaw Majecki um den Posten zwischen den Pfosten. Nach dem Abgang des Polen und der Verpflichtung des 35-jährigen Hradecky rückte Köhn ins zweite Glied.

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

11.09.2025

Zum Abo

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin spricht mit blue Sport über den Begriff einer «erfolgreichen Saison». Das sei beim FC Sion unter gewissen Bedingungen auch ohne dem Erreichen der Top-6 möglich.

11.09.2025

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

STORY: Fussball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen verpflichtet. Der 33 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler war nach seinem Vertragsende bei Manchester United im Sommer vereinslos und unterzeichnete bei den Wölfen einen Vertrag bis 2027. VFL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sprach von einer perfekten Ergänzung für die Mannschaft. Der 1,82 Meter grosse Däne hat seit mehr als anderthalb Jahrzehnten auf der internationalen Fussballbühne für Aufsehen gesorgt.  Mit 144 Länderspielen ist Eriksen Rekordnationalspieler seines Landes und nahm bereits an drei Welt- sowie drei Europameisterschaften teil. Bei der EM 2021 erlitt er im Auftaktspiel gegen Finnland einen Herzstillstand. 2022 feierte er sein Comeback und zählt seither wieder regelmässig zum Aufgebot der dänischen Nationalmannschaft. Er wurde mehrmals zum Fussballer des Jahres in Dänemark gewählt. Auf Vereinsebene spielte er unter anderem bei Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United.  Seine Profikarriere begann er in der Saison 2009/2010 bei Ajax Amsterdam. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Däne bereits am kommenden Samstag im Bundesligaheimspiel gegen den 1. FC Köln zum Einsatz kommen wird.  

11.09.2025

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin: «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

Prominente Verstärkung: VFL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen

