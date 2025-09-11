Philipp Köhn dürfte mindestens die nächsten zwei Monate das Tor von Monaco hüten Keystone

Monaco muss in den nächsten zwei Monaten ohne seinen Stammgoalie Lukas Hradecky auskommen. Diese Abwesenheit kommt dem Schweizer Philipp Köhn zugute.

Keystone-SDA SDA

Wie der Klub aus dem Fürstentum bekannt gab, erlitt Hradecky im Spiel gegen Strasbourg eine Verstauchung des linken Knies mit einem Riss des Innenbandes. Ersatz zu verpflichten komme nicht infrage, stellte Generaldirektor Thiago Scuro klar: «Wir glauben an unsere Spieler.» Demnach dürfte der Schweizer Philipp Köhn während der Abwesenheit Hradeckys ins Tor der Monegassen zurückkehren.

Köhn spielt seit zwei Jahren in Monaco. In den vergangenen beiden Saisons kämpfte er mit Radoslaw Majecki um den Posten zwischen den Pfosten. Nach dem Abgang des Polen und der Verpflichtung des 35-jährigen Hradecky rückte Köhn ins zweite Glied.

