Joël Schmied (rechts) und der 1. FC Köln steigen dank des klaren 4:0-Heimsieges gegen Kaiserslautern in die 1. Bundesliga auf. Keystone

Nach Hamburg sichert sich auch Köln den Aufstieg in die Bundesliga. Den 3. Platz und damit die Teilnahme an der Barrage schnappt sich der überraschende SV Elversberg.

Keystone-SDA SDA

Nach Miro Muheim und Silvan Hefti kann mit Joël Schmied ein weiterer Schweizer Verteidiger über den Aufstieg in die höchste deutsche Liga jubeln: Der Berner, der im Januar von Sion zum 1. FC Köln stiess, feierte mit dem Team einen 4:0-Sieg gegen Kaiserslautern. Der 26-Jährige wurde in der 33. Minute eingewechselt und durfte sich am Ende nicht nur über den Aufstieg, sondern auch über den Titel «Zweitliga-Meister» freuen. Der HSV, der bereits als Aufsteiger feststand, fiel durch das 2:3 gegen Greuther Fürth auf den 2. Platz zurück.

Neben den beiden Vereinen, die eine lange Geschichte in der Bundesliga haben, könnte mit dem SV Elversberg ein in der höchsten Liga noch unbekannter Klub ebenfalls aufsteigen. Das Team aus der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg, in der gut 13'000 Menschen leben, sicherte sich Rang 3 dank eines 2:1-Sieges gegen Schalke. Damit kommt es in der Barrage zu einem Duell mit Heidenheim. Setzt sich Elversberg durch, wäre es der dritte Aufstieg in den letzten vier Jahren.