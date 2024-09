Die Champions League beginnt mit einem Klassiker! Liverpool gewann vor 19 Jahren die Champions League gegen Milan nach einem 0:3-Rückstand im Penaltyschiessen. Am Dienstag stehen sie sich in San Siro gegenüber Keystone

Am Dienstag startet die Ligaphase der Champions League. Es beginnt ein neues Kapitel der «Königsklasse» – mit mehr lukrativen Begegnungen und nur noch einer Rangliste.

Neben YB beginnt auch Juventus Turin gegen Eindhoven die Champions League vorzeitig um 18.45 Uhr. Für die Italiener ist es eine Rückkehr in den wichtigsten Klub-Wettbewerb. Vor einem Jahr waren sie nicht qualifiziert.

Die interessantesten Partien am Dienstag sind AC Milan – Liverpool und Real Madrid – VfB Stuttgart. Liverpool gewann 2005 einen epischen Final gegen Milan. Damals holte Liverpool ein 0:3 auf und gewann im Penaltyschiessen. Es war der torreichste Champions-League- (oder Meistercup-)Final seit dem 5:3 von Benfica Lissabon gegen Real Madrid von 1962.

Zwei Jahre später, 2007, revanchierte sich die AC Milan an Liverpool. Und Paulo Fonseca, der Trainer Milans, spricht das aus, was viele der grossen Klubs denken: «Ich mag das neue Format. Wir spielen in der Ligaphase gegen Liverpool, Real Madrid und Leverkusen. So etwas gab es vorher nicht.»

Real Madrid gewann die Champions League sechsmal in den letzten elf Jahren. Im Frühling eliminierten die Königlichen im Halbfinal Bayern München und besiegten im Final Borussia Dortmund. Dass sie nun gegen einen weiteren Bundesligisten, den VfB Stuttgart, in die neue Kampagne starten, passt so gut. Die Stuttgarter Erfolgsaussichten im Bernabeu dürften nicht riesig sein, zumal Real die letzten 13 Champions-League-Partien alle gewonnen hat. Aber: «Gegen Real Madrid auswärts zu spielen stand zuoberst auf der Wunschliste bei unseren Spielern», sagt der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeness.

