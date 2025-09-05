James Rodriguez, der Torschützenkönig der WM 2014, schafft mit Kolumbien die WM-Quali Keystone

Uruguay, Paraguay und Kolumbien sichern sich die letzten direkten Startplätze der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko.

Während Kolumbien (gegen Bolivien) und Uruguay (gegen Peru) mit einem 3:0-Heimsieg den letzten Schritt machten, reichte Paraguay zuhause gegen Ecuador ein torloses Remis.

Messi trifft doppelt

Lionel Messi führte Argentinien in seinem möglicherweise letzten Pflichtspiel in seiner Heimat mit zwei Treffern zum Sieg. Beim 3:0 gegen Venezuela erzielte der 38-jährige Captain vor rund 85'000 Zuschauern in Buenos Aires das erste und letzte Tor. Auch Rekordweltmeister Brasilien kam zuhause gegen Chile zu einem 3:0-Erfolg.

Venezuela und Bolivien im Fernduell

Sechs Mannschaften aus Südamerika qualifizieren sich direkt für die WM. Neben Uruguay, Paraguay und Kolumbien hatten sich bereits zuvor Argentinien, Brasilien und Ecuador ihre Startplätze gesichert. Der Siebtplatzierte nimmt im kommenden März an den interkontinentalen Playoffs teil, bei denen zwei weitere WM-Tickets vergeben werden. Mit 18 Punkten steht derzeit Venezuela auf dem 7. Platz, gefolgt von Bolivien mit 17 Punkten.

Die beiden liefern sich am Dienstag zum Abschluss der WM-Qualifikation in Südamerika ein Fernduell. Während Venezuela zuhause gegen Kolumbien antritt, empfängt Bolivien Brasilien.