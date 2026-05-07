  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Kompanys Wut und Motivation

SDA

7.5.2026 - 13:47

Vincent Kompany hält die Motivation trotz grossem Frust aufrecht
Vincent Kompany hält die Motivation trotz grossem Frust aufrecht
Keystone

Die Enttäuschung bei Bayern München ist riesig nach dem Verpassen des Champions-League-Final. Aber vom Weg abbringen soll das Ausscheiden gegen Paris Saint-Germain die Mannschaft nicht.

Keystone-SDA

07.05.2026, 13:47

Im heftigen Schmerz über den geplatzten Traum vom Triple und in der Wut auf den Schiedsrichter drückte Vincent Kompany sein breites Kreuz demonstrativ durch und richtete den Blick entschlossen nach vorne. Einen langen Münchner Trauermarsch wird der Trainer nicht zulassen.

Der 40-jährige Belgier entdeckte im knapp verpassten Champions-League-Final gegen den international reiferen Titelverteidiger vielmehr auch eine Kraftquelle für eine noch grössere Gier in seinem dritten Jahr im Dienst der Bayern. Noch in der Nacht nach dem zu geringen 1:1 (0:1) im Halbfinal-Rückspiel wurde das Double als letztes, aber zugleich ganz wichtiges Ziel in dieser von nationalen Torrekorden geprägten Spielzeit ausgerufen.

«Die Mannschaft kennt mich. Ich habe nicht die Fähigkeit, lange enttäuscht zu sein. Ich bin schon jetzt motiviert für die nächste Saison», sagte Kompany. Die kämpferische Tonlage hatte er schon zuvor in der Kabine gewählt. Er haderte extrem mit den Schlüsselmomenten. Vor allem einer für ihn «deutlichen» Gelb-Roten Karte für PSG-Verteidiger Nuno Mendes, die der portugiesische Schiedsrichter João Pinheiro nicht zeigte.

Regelwerk «Quatsch» und «Blödsinn»

«Quatsch» und «Blödsinn» nannte Kompany zudem das Regelwerk beim Hands von PSG-Spieler João Neves im eigenen Strafraum, das aber nicht strafbar war. «PSG hat leider ein herausragendes Spiel gemacht. Wir haben vielleicht in der einen oder anderen Situation den falschen Entscheid getroffen. Und jemand anderes auf dem Platz auch», sagte Sportvorstand Max Eberl mit einem unverhohlenen Hinweis auf den Schiedsrichter. «Das sind die Details, die einen in Summe so einen Halbfinal mit einem Tor Unterschied verlieren lassen.»

Trotz der «kleinen Details», die bei den Pfiffen des Schiedsrichters gegen die Bayern sprachen, gratulierte Kompany fair seinem erneuten Bezwinger Luis Enrique. «Ich will nichts wegnehmen von Paris. Das ist eine Top-Mannschaft.»

Das seit einem Jahr in Europa über allen thronende Team aus Frankreichs Hauptstadt trifft nun statt der Bayern im Final am 30. Mai in Budapest auf Arsenal London. «Es hat noch nicht ganz gereicht. Wir können aber mit der besten Mannschaft absolut auf Augenhöhe mithalten», resümierte Eberl stolz.

Viertelfinal 2025, Halbfinal 2026 – und nun Final 2027? Der Münchner Weg wirkt vorgezeichnet. «Ich weiss, wie schwierig es ist, diesen Preis zu holen», sagte Kompany zum bedeutendsten Vereinstitel. «Ich bin der Überzeugung, dass wir es nächste Saison schaffen, noch mal einen Schritt zu machen. Das ist auch mein Job», sagte der Trainer mit dem besonderen Arbeits-Ethos.

«Ich glaube nicht, dass uns das irgendwie umwerfen oder vom Weg abbringen wird. Ich sitze da in der Kabine und habe das Gefühl, dass ich mit dieser Mannschaft die Champions League noch gewinnen kann. In dieser Saison leider nicht, darum ist die Enttäuschung gross», sagte Joshua Kimmich.

Der Captain des Nationalteams mochte nicht auf den Schiedsrichter schimpfen. Er sprach lieber über die Leistung. Die war nicht top im Rückspiel. Und PSG mit dem Traumsturm Dembélé, Chwitscha Kwarazchelia und Desiré Doué bewies in München, dass es eben auch Weltklasse verteidigen kann, wenn es zwingend notwendig ist.

Der eigenen Mannschaft hätten dagegen «ein paar Dinge gefehlt», analysierte Kimmich. Tore im Rückspiel an erster Stelle. «Und wir laufen wieder einem Rückstand hinterher. Das passiert uns in den letzten Wochen zu oft.» Und trotzdem: «Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, in den Trainer, dass da wirklich etwas zusammenwächst. In dieser Saison waren wir ein Stück weit näher dran.»

Veränderungen im Kader

In München blicken sie auch aus personeller Warte in die Zukunft. Gemeinsam mit Kompany ist Eberl gefordert, ein Kader-Update zu schaffen. Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Leihspieler Nicolas Jackson stehen als Abgänge fest. Die Altersstruktur stimmt. Viele Spieler sind jung und haben noch viel Entwicklungspotenzial – Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Tom Bischof, auch ein Michael Olise, der schon Weltklasse ist. Jamal Musiala oder Alphonso Davies sollten nach ihren schweren Verletzungen wieder X-Faktoren werden.

Neuer könnte seinen Kronprinzen Jonas Urbig im Tor weiter an seine kommende Aufgabe heran führen. Auch Leader Kane hat bestimmt noch ein, zwei grosse Jahre in sich. Der Engländer kämpfte vor der Fankurve mit den Tränen. «Es ist hart, wirklich hart.» Er wird aber nicht ruhen und weiter seinem ersten grossen internationalen Titel nachjagen. «Wir hatten eine fantastische Saison bis hierhin. Wir wollen uns immer verbessern. Der Trainer will uns immer besser machen. Diese Denkweise müssen wir haben», war sein Schlusswort.

Meistgelesen

Rega hilft Schiffbrüchige aus dem Thunersee zu fischen
Mann gesteht Tötung von Maria vor mehr als 40 Jahren
Melania nennt ihren Mann «fürsorglich und einfühlsam» – der Saal lacht

Videos aus dem Ressort

Manzambis Berater spricht über das Nati-Juwel

Manzambis Berater spricht über das Nati-Juwel

07.05.2026

Konrad Laimer: «Der vierte Schiri hat noch nie in irgendeinem Spiel was gesagt»﻿

Konrad Laimer: «Der vierte Schiri hat noch nie in irgendeinem Spiel was gesagt»﻿

Bayern-Verteidiger Konrad Laimer erklärt nach dem Halbfinal-Aus gegen PSG im Interview, dass die Schiedsrichter-Entscheidungen auch anders hätten ausfallen können.

06.05.2026

Bayern – PSG 1:1

Bayern – PSG 1:1

UEFA Champions League | Halbfinal-Rückspiel | Saison 25/26

06.05.2026

Manzambis Berater spricht über das Nati-Juwel

Manzambis Berater spricht über das Nati-Juwel

Konrad Laimer: «Der vierte Schiri hat noch nie in irgendeinem Spiel was gesagt»﻿

Konrad Laimer: «Der vierte Schiri hat noch nie in irgendeinem Spiel was gesagt»﻿

Bayern – PSG 1:1

Bayern – PSG 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM 2026. TV-Sender bietet 50'000 Dollar für das Anschauen von 104 WM-Spielen

WM 2026TV-Sender bietet 50'000 Dollar für das Anschauen von 104 WM-Spielen

WM-Aus droht. FIFA weitet Sperre gegen Gianluca Prestianni aus

WM-Aus drohtFIFA weitet Sperre gegen Gianluca Prestianni aus

«Er kommt mindestens mal in Frage». Uli Hoeness bringt seinen Neffen als Kompany-Nachfolger ins Spiel

«Er kommt mindestens mal in Frage»Uli Hoeness bringt seinen Neffen als Kompany-Nachfolger ins Spiel