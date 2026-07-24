Sékou Koné spielt auch in der kommenden Saison leihweise für Lausanne-Sport, wie der Westschweizer Super-League-Klub am Freitag mitteilt.

Der 20-Jährige kam im Februar 2026 von Manchester United nach Lausanne und bestritt bisher fünf Spiele für die erste Mannschaft, ehe er für den Rest der Saison verletzt ausfiel.

Gleichzeitig gab Lausanne-Sport den Abgang von Mayka Okuka bekannt, der bei Yverdon Sport einen Vertrag bis 2028 unterschrieb. Der 23-jährige Mittelfeldspieler lief seit März 2025 auf Leihbasis für Stade Nyonnais in der Challenge League auf.