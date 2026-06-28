Die Gruppenphase an der WM 2026 ist Geschichte. In der Nacht auf den Sonntag sind die letzten Vorrundenspiele ausgetragen worden. blue Sport bringt dich auf den neuesten Stand.

Das hast du in der Nacht verpasst Kongos Märchen geht weiter ++ Algerien und Österreich mit wilden Remis ++ Messi baut Rekord aus

Harry Kane mit neuem Rekord

Nach den ersten beiden WM-Spielen musste sich die von Trainer Thomas Tuchel angeführte englische Mannschaft schon einiges an Kritik aus der Heimat anhören. Insbesondere die Nullnummer gegen Ghana sorgte für negative Pressestimmen.

Gegen Panama sah es lange danach aus, als würde sich den Kritikern die nächste Möglichkeit bieten, auf das Team herumzutrampeln. Dass es nicht so weit kommt, haben die Engländer Jude Bellingham und Harry Kane zu verdanken, die zwischen der 62. und 67. Minute den Sieg in die Wege leiten und somit den ersten Platz in der Gruppe L sichern.

Mit seinem dritten Treffer an diesem Turnier schiesst sich Kane zum neuen WM-Rekordtorschützen Englands mit elf Toren. Er überholt damit Gary Lineker, der bei zwei WM-Teilnahmen zehnmal ins Netz traf. Wie ein Video zeigt, nimmt Lineker seine Entthronung mit Humor.

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Kroatien luchst Ghana den zweiten Platz ab

In der anderen Partie ging es zwischen Kroatien und Ghana um den zweiten Rang der Gruppe L. Die Kroaten gingen mit einem Punkt Rückstand ins Direktduell und übernahmen dementsprechend von Beginn weg das Spieldiktat. In der 31. Minute gelang Petar Sucic der Führungstreffer. Für Ghana war es das erste Gegentor überhaupt an diesem Turnier.

Kroatien hatte auch in der 2. Halbzeit alles im Griff, bis Derrick Luckassen in der 73. Minute mit Ghanas erstem Torschuss ausglich. Der VAR und Schiedsrichter Drew Fischer schauten sich die Szene wegen eines vermeintlichen passiven Abseits minutenlang an, liessen den Treffer schlussendlich aber stehen.

Zum Punkt reichte der Treffer des ghanaischen Innenverteidigers allerdings nicht. Denn Nikola Vlasic schoss Kroatien in der 83. Minute zum Sieg und auf den zweiten Platz.

Kolumbien Gruppensieger – Kongo fliegt in die K.o.-Phase

Portugal kam im Direktduell gegen Kolumbien nicht über ein Remis hinaus. Das Team rund um Cristiano Ronaldo, der offensiv blass blieb, hatte am Ende sogar Glück, dass es nicht eine Niederlage einsteckte.

Davinson Sánchez traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum vermeintlichen Siegtreffer. Dieser wurde allerdings wegen eines knappen Abseits aberkannt. Zum Gruppensieg reichte es den Kolumbianern mit dem gewonnenen Punkt trotzdem.

Für die grösste Geschichte des letzten Vorrunden-Spieltags sorgte der Kongo. Bei der zweiten WM-Teilnahme, 1974 nahm das Land noch als Zaire teil, schafften es die Zentralafrikaner erstmals in die K.o.-Phase.

Das Weiterkommen mussten sie sich hart erarbeiten. Bereits in der 10. Minute gerieten sie nach einem frechen Lupfer von Eldor Shomurodov ins Hintertreffen. Eine starke 2. Halbzeit und die Tore von Yoane Wissa (68. und 91.) und Fiston Mayele (78.) läuteten die kongolesische Party auf dem Platz und auf den Rängen ein.

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Verrücktes Schlussphase bei Algerien vs. Österreich

Algerien und Österreicher hatten vor dem Direktduell eine besondere Ausgangslage: Ein Unentschieden reicht beiden fürs Weiterkommen. War es also ein 90-minütiges Ball hin und her spielen? Mitnichten! Die Akteure gingen auf den Rasen, um für Spektakel zu sorgen.

Altmeister Marko Arnautovic brachte Österreich in der 28. Minute in Führung. Die Antwort lieferte Algerien kurz vor der Pause. Mahrez erläuft sich den Ball bei der Eckfahne und bedient Rafik Belghali, der gleich drei Österreicher ausspielt und die Kugel ins Netz hämmert.

Zu Beginn der 2. Halbzeit machten die beiden Teams weiter ernst. Marcel Sabitzer erzielte in der 55. Minute den erneuten österreichischen Führungstreffer, ehe Riyad Mahrez fünf Minuten später ausglich.

Als in der Schlussphase doch noch Passivität ins Spiel eintritt, deutete alles auf ein Remis hin. Mahrez gab sich mit dem nicht zufrieden und traf in der 94. Minute zur erstmaligen Führung für Algerien – es wäre das Aus für Österreich gewesen. Wäre, denn Österreich warf in den letzten Sekunden alles nach vorne und schaffte tatsächlich noch den Ausgleich durch

Sasa Kalajdzic.

Mit dem 3:3 stehen beide in der K.o.-Phase. Algerien wird im Sechzehntelfinal der Gegner der Schweiz und Österreich trifft auf Spanien.

00:29 «Bist du deppert!?» ORF-Kommentator dreht bei 3:3 durch Österreich qualifiziert sich dank eines Ausgleichs in der tiefen Nachspielzeit gegen Algerien für die KO-Phase, was Spieler, Fans und Kommentator in Ekstase versetzt.

Messi baut Rekord aus

Im Parallelspiel sass Lionel Messi zu Beginn für einmal auf der Bank. Seine Teamkollegen richteten es gegen Jordanien aber auch ohne ihn. Giovani Lo Celso brachte Argentinien per Freistoss früh in Führung und Lautaro Martinez erhöhte nach einer halben Stunde per Elfmeter.

Nach der Pause gelang Jordanien der Ehrentreffer durch Musa al-Taamari in der 55. Minute. Vier Minuten später kam Messi doch noch in die Partie und hat in der 80. Minute seinen grossen Auftritt. Der 39-Jährige verwandelte einen Freistoss direkt und baute seinen Rekord der meisten WM-Tore auf 19 aus.