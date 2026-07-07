Der FC St. Gallen und Aussenverteidiger Konrad Faber gehen getrennte Wege. Der Deutsche schliesst sich für die nächsten zwei Saisons dem VfL Osnabrück, dem Aufsteiger in die 2. Bundesliga, an.

Damit bleibt Faber nach seinem einjährigen Leihengagement bei Dynamo Dresden in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Zuvor absolvierte er in der Saison 2024/25 wettbewerbsübergreifend 31 Pflichtspiele für den FCSG. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wechselte der 28-Jährige anschliessend leihweise zu Dresden.